Usina da Paz de Marituba oferece oficina gratuita de confeitaria vegetal em ação do Festival Feira Viva

Programação reúne, a partir de 9h, uma mini-feira gastronômica plant-based e oficina conduzida pela chef Lorena Coelho, idealizadora da Confeitaria Bolo de Cristal, referência em confeitaria vegetal.

Encontro apresenta caminhos práticos para produção de doces vegetais voltados a diferentes intolerâncias alimentares, estimulando modelos de negócio mais acessíveis e alinhados à alimentação consciente.

Programação integra as ações formativas do Festival Feira Viva, que já reuniu cerca de 3 mil pessoas em sua principal programação realizada no Centur, nos dias 7 e 8 de março.

Oficina acontece no dia 27 de março, na Usina da Paz de Marituba, com foco em técnicas e alternativas da confeitaria vegetal adaptadas a diferentes restrições alimentares.

Empreendedores e interessados em iniciar ou aprimorar seus negócios poderão participar, nesta sexta-feira (27), de uma oficina gratuita na Usina da Paz de Marituba, com foco na produção de bolos e doces vegetais voltados a diferentes intolerâncias alimentares. A atividade será conduzida pela chef Lorena Coelho, idealizadora da Confeitaria Bolo de Cristal.

A programação começa às 9h, com a abertura de uma mini-feira gastronômica plant-based, e segue às 10h com a oficina “Bolos inclusivos: doces vegetais para intolerâncias alimentares”, que apresenta técnicas e alternativas acessíveis dentro da confeitaria vegetal.

“A proposta é mostrar que é possível criar doces acessíveis e saborosos mesmo diante de restrições alimentares, adaptando receitas com técnicas e ingredientes à base de plantas. A partir disso, a gente também conversa sobre como essas escolhas podem abrir novas oportunidades de negócio, ampliando o público e trazendo mais consciência para a produção”, explica Lorena Coelho.

A oficina integra as ações do projeto Festival Feira Viva, iniciativa que busca promover a união de pessoas, empreendimentos e marcas em torno de formas mais conscientes de viver, produzir e consumir na Amazônia.

A principal programação do projeto ocorreu nos dias 7 e 8 de março, no Centur, em Belém, reunindo cerca de três mil pessoas em dois dias de atividades gratuitas para todas as idades, com shows de música amazônica, feira criativa, gastronomia plant-based, oficinas e palestras.

Além da oficina realizada no dia 27/03, na Usina da Paz de Marituba, o projeto também promoveu atividade formativa no dia 13/03, na Usina da Paz do Icuí, com foco na adaptação de produtos para versões à base de plantas.

Empreendedorismo sustentável na prática

Durante o encontro, a chef Lorena conduz um diálogo direto com os participantes, apresentando técnicas da confeitaria vegetal e caminhos possíveis para adaptação de receitas tradicionais a diferentes restrições alimentares.

A oficina também propõe refletir sobre o empreendedorismo sustentável a partir da criação de produtos mais inclusivos, do potencial de ampliar públicos e das oportunidades de crescimento dentro desse mercado em expansão.

Formação e estímulo à economia criativa

A atividade faz parte das ações do Festival Feira Viva voltadas à formação de empreendedores e ao fortalecimento da economia criativa na Amazônia. O projeto busca aproximar pessoas, empreendimentos e iniciativas que compartilham formas mais conscientes de viver, produzir e consumir na região.

As inscrições para a oficina podem ser realizadas por meio do link disponível no perfil oficial do festival no Instagram.

SERVIÇO:

Oficina gratuita – Bolos inclusivos: doces vegetais para intolerâncias alimentares

Com Lorena Coelho (chef e idealizadora da Confeitaria Bolo de Cristal)

📅 Sexta-feira, 27 de março

🕘 9h – Início da mini-feira gastronômica plant-based

🕙 10h – Oficina

📍 Usina da Paz – Marituba

(Rua Bom Sossego, s/n, Setor V, bairro Nova União)