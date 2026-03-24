Vídeo: Madrugada de Caos no BBB 26; Pós-Sincerão termina em acerto de contas e “talaricagem” oculta

Por Marina Moreira

Se o Sincerão de segunda-feira (23) já tinha deixado os ânimos exaltados devido à polêmica dos jatos de tinta, a madrugada na casa foi o verdadeiro combustível para o incêndio. Enquanto Ana Paula Renault tentava se limpar do pó colorido, o grupo liderado por Jonas decidiu que era o momento perfeito para o confronto direto, gerando uma das cenas mais surreais da edição.

O Confronto no Quarto

O embate começou com diálogos afrontosos e acusações de “talaricagem” disparadas contra o grupo de Ana Paula. No entanto, o que chamou a atenção do público foi a reação irônica de Marciele, Cowboy e Jordana, que tentaram transformar a tensão em um manifesto de liberdade:

Marciele: “Viva a liberdade das mulheres!”

“Viva a liberdade das mulheres!” Cowboy: “O Jonas não é de ninguém.”

“O Jonas não é de ninguém.” Jordana: “Ele é de todo mundo!”

O “Plot Twist” que a casa desconhece

O tom de deboche da cena ganhou camadas de humor involuntário para quem acompanha o pay-per-view. Enquanto o grupo de Jonas pregava que ele “não é de ninguém”, o público sabe de um segredo que ainda não explodiu dentro da casa: Jordana e Jonas já ficaram.

A relação entre os dois não parou apenas em beijos na última Festa do Líder; os internautas resgataram imagens do casal debaixo do edredom, confirmando que a conexão é muito mais íntima do que eles deixam transparecer para os rivais.

A Ironia do Momento: Ver Jordana gritar que Jonas “é de todo mundo” enquanto ela mesma já garantiu sua “fatia” do modelo torna a provocação contra Ana Paula Renault uma das cenas mais hilárias e hipócritas da temporada até aqui.