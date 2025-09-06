Chargers superam maioria dos Chiefs nas arquibancadas e vencem em São Paulo

Na noite de sexta-feira (5), a Arena Corinthians, em São Paulo, foi palco de um duelo emocionante entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. Apesar da maioria esmagadora da torcida ser favorável aos Chiefs, com camisas vermelhas dominando as arquibancadas, foram os Chargers quem se impuseram em campo, vencendo por 27 a 21.
Desde o primeiro quarto, os Chargers mostraram que estavam ali para vencer. Após forçar um “three-and-out” logo no início, a equipe californiana tomou a frente do placar com um touchdown de Quentin Johnston, resultado de uma campanha bem executada liderada pelo quarterback Justin Herbert.
Os Chiefs, por sua vez, enfrentaram dificuldades logo no início da partida. O wide receiver Xavier Worthy se lesionou na primeira campanha, o que limitou as opções de ataque para o quarterback Patrick Mahomes. Além disso, os Chiefs tiveram que se contentar com field goals em vez de touchdowns, o que os manteve atrás no placar durante a maior parte do jogo.
Justin Herbert teve uma atuação destacada, acumulando mais de 350 jardas combinadas entre passes e corridas. Sua precisão e calma sob pressão foram fundamentais para a vitória dos Chargers. Em um momento crucial, com pouco mais de dois minutos restantes no último quarto, Herbert converteu uma terceira para 13 jardas, mantendo a posse de bola e permitindo que os Chargers controlassem o relógio até o fim da partida.
Os Chiefs tentaram reagir na reta final do jogo. Patrick Mahomes conectou passes importantes, incluindo um longo para Hollywood Brown, mas a defesa dos Chargers conseguiu conter o avanço na redzone. Com a posse de bola e o tempo a seu favor, os Chargers conseguiram manter a vantagem até o apito final, garantindo a vitória.
Imagem: Taba Benedicto/ Estadão