sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Samba-enredo inspirado em Santo Antônio será lançado em Belém neste sábado 6

Belém do Pará vai celebrar a cultura local com o lançamento do samba-enredo da Grande Rio para o Carnaval 2025 neste sábado (6). O tema, intitulado “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, foi composto por uma parceria de artistas paraenses, incluindo Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes, todos integrantes da escola de samba Deixa Falar.

O enredo exalta a riqueza cultural do Pará, destacando elementos como o carimbó, o tambor de mina, a religiosidade local, lendas e as belezas naturais do estado. A composição foi escolhida em uma seletiva realizada no Parque Urbano Belém Porto Futuro e, posteriormente, venceu a disputa no Rio de Janeiro, garantindo destaque nacional para os compositores da região.

O samba-enredo da Grande Rio foi um dos três únicos a receber nota máxima de todos os jurados no Carnaval Carioca de 2025, ajudando a escola a conquistar o vice-campeonato no Grupo Especial.

O lançamento em Belém será uma oportunidade para a população conhecer de perto a obra que leva a cultura paraense aos palcos do maior Carnaval do país. Além de ouvir o samba, os participantes poderão interagir com os compositores e conhecer detalhes sobre o processo criativo da música.

Para quem quiser ouvir antecipadamente, o clipe oficial já está disponível no YouTube: Grande Rio 2025 | Samba Oficial | A Mina é Cocoriô.

Imagem: Esa/divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Chargers superam maioria dos Chiefs nas arquibancadas e vencem em São Paulo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315