Samba-enredo inspirado em Santo Antônio será lançado em Belém neste sábado 6

Belém do Pará vai celebrar a cultura local com o lançamento do samba-enredo da Grande Rio para o Carnaval 2025 neste sábado (6). O tema, intitulado “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, foi composto por uma parceria de artistas paraenses, incluindo Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes, todos integrantes da escola de samba Deixa Falar.

O enredo exalta a riqueza cultural do Pará, destacando elementos como o carimbó, o tambor de mina, a religiosidade local, lendas e as belezas naturais do estado. A composição foi escolhida em uma seletiva realizada no Parque Urbano Belém Porto Futuro e, posteriormente, venceu a disputa no Rio de Janeiro, garantindo destaque nacional para os compositores da região.

O samba-enredo da Grande Rio foi um dos três únicos a receber nota máxima de todos os jurados no Carnaval Carioca de 2025, ajudando a escola a conquistar o vice-campeonato no Grupo Especial.

O lançamento em Belém será uma oportunidade para a população conhecer de perto a obra que leva a cultura paraense aos palcos do maior Carnaval do país. Além de ouvir o samba, os participantes poderão interagir com os compositores e conhecer detalhes sobre o processo criativo da música.

Para quem quiser ouvir antecipadamente, o clipe oficial já está disponível no YouTube: Grande Rio 2025 | Samba Oficial | A Mina é Cocoriô.

Imagem: Esa/divulgação