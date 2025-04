Cidades – Novo sistema de talonário eletrônico será adotado em Belém para fiscalização de trânsito

A fiscalização de trânsito em Belém deu um passo à modernização com a adoção do talonário eletrônico. Para garantir a efetiva utilização da nova ferramenta digital, os agentes de trânsito passaram por um treinamento intensivo promovido pela Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL). O sistema substitui o antigo bloco de papel, prometendo tornar o processo mais ágil, seguro e transparente.

O talonário eletrônico funciona por meio de um software que facilita a criação e o envio dos autos de infração. Agora, os agentes poderão registrar as infrações diretamente no dispositivo, enviando as informações em tempo real para o sistema. Isso não só elimina erros comuns no preenchimento manual, mas também acelera o processo de autuação e garante mais transparência na gestão do trânsito.

Durante o treinamento, os agentes aprenderam a operar o novo sistema, preencher as infrações corretamente e participaram de simulações práticas em situações reais. “Esse sistema já é utilizado na maioria das cidades brasileiras, tornando o processo de fiscalização mais rápido e eficiente”, explicou Erick Miranda, diretor de Trânsito da SEGBEL.

Luciano de Oliveira, titular da SEGBEL, ressaltou o impacto positivo dessa modernização. “O talonário eletrônico vai tornar o processo mais ágil, seguro e transparente. As informações serão enviadas automaticamente, o que facilita o trabalho dos agentes e melhora a gestão do trânsito na cidade”, afirmou.

A digitalização também trará facilidades aos condutores autuados, uma vez que com a agilidade do novo sistema eles poderão acessar rapidamente as informações sobre as infrações, o que descomplica o processo de contestação, caso necessário. “Essa rapidez vai permitir que o motorista entenda melhor o ocorrido e possa reagir mais rápido, se decidir recorrer”, completou Erick Miranda.

Para os agentes de trânsito, a adaptação ao novo sistema é vista como um desafio positivo. “Todo novo processo exige um período de adaptação, mas a praticidade do talonário eletrônico vai facilitar muito nosso trabalho no dia a dia. Muitas cidades já utilizam essa tecnologia, e agora é a vez de Belém”, afirmou Wallyson Rodrigo, agente de trânsito.

