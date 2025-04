Defesa Civil Municipal vistoria riscos após aumento na ilha do Combu, em Belém

Devido ao aumento das erosões nas encostas, a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL), por meio da Defesa Civil Municipal, realizou, ontem, terça-feira, 1º, um mutirão de vistorias em três comunidades ribeirinhas da Ilha do Combú: Paciência, Piriquitacuara e Murutucum. A operação contou com o apoio da Secretaria de Segurança Pública (SEGUP) e a presença de Paulo Cohen, diretor da Central de Movimentos Populares Nacional.

Durante a ação, solicitada pelos moradores das três comunidades, mais de 200 residências foram vistoriadas, impactando centenas de famílias, com uma média de três moradores por casa. Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou os riscos enfrentados pelas comunidades: “Sempre que a maré sobe, as erosões nas encostas aumentam, colocando as casas em risco de desabamento”, alertou.

O superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, destacou a urgência e a importância da operação. “Foi uma missão intensa, solicitada pelo prefeito Igor Normando, diante da situação agravada pela maré alta. Conseguimos realizar esse atendimento de forma ágil para ouvir e apoiar as comunidades”.

Com base nas vistorias, a Defesa Civil elaborará um laudo técnico, que será encaminhado às famílias afetadas, permitindo que busquem os auxílios necessários. “Além de orientações sobre situações emergenciais, nosso objetivo principal é garantir que essas famílias consigam acessar os benefícios sociais para lidar com qualquer adversidade decorrente dessa situação, por meio do laudo técnico”, completou Vitor Magalhães.

A Ilha do Combú passará a ser monitorada de forma constante, com o intuito de acompanhar o avanço das erosões e implementar soluções preventivas para minimizar os impactos na região, especialmente para os moradores locais.

