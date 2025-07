CIIR e Cetea promovem Colônia de Férias com arte, diversão e inclusão

A ação será realizada de 7 a 11 de julho e vai promover momentos de lazer, socialização e inclusão para o público infantojuvenil atendido nessas instituições

Por Governo do Pará (SECOM)

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) inicia, na próxima semana, mais uma edição da sua tradicional Colônia de Férias, com o tema “Férias Coloridas: Arte e Diversão”. A ação será realizada de 7 a 11 de julho e tem como objetivo promover momentos de lazer, socialização e inclusão para o público infantojuvenil atendido no CIIR e no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), espaços de referência na reabilitação e cuidado humanizado.

A programação, construída com sensibilidade e foco no bem-estar emocional e desenvolvimento integral das crianças, ocorre em dois locais: nos dias 7 e 8, as atividades serão realizadas no Cetea, enquanto nos dias 9, 10 e 11, acontecem nas áreas externas e internas do CIIR. As ações ocorrem em dois horários: pela manhã, a partir das 10h, e à tarde, a partir das 15h.

Entre as atrações confirmadas estão oficinas de arte com pintura livre, confecção de brinquedos recicláveis e instrumentos musicais, além de dança, contação de histórias, cinema com pipoca, banho de mangueira e a divertida “fábrica de super-heróis”, onde as crianças poderão criar máscaras, braceletes e dar cor aos cabelos com tintas seguras e laváveis. Cada atividade é pensada para estimular a criatividade, promover vínculos afetivos e valorizar as potencialidades individuais dos participantes.

A Colônia de Férias do CIIR é promovida há quatro anos pelo setor de Arte e Cultura da instituição, sob a supervisão da profissional Denise Morais. A iniciativa tem se destacado pelo alto engajamento dos usuários e seus familiares, sendo reconhecida como uma experiência positiva de integração e estímulo à autonomia em um ambiente seguro, lúdico e acolhedor.

Com esse evento, o CIIR reforça seu compromisso com uma abordagem terapêutica centrada na pessoa, que entende o brincar como ferramenta essencial para o cuidado em saúde e inclusão social.

Programação Colônia de Férias CIIR e Cetea

Segunda (07/07) – Cetea

– Manhã (início às 10h) – Contação de história com Nanna Chorona

– Tarde (início às 15h) – Oficina de carrinho

Terça (08/07) – Cetea

– Manhã (início às 10h) – Fábrica de Super Heróis (oficina de máscaras, braceletes e cabelo colorido)

– Tarde (início às 15h) – Oficina de dança (sapateado)

Quarta (09/07) – CIIR

– Manhã (início às 10h) – Pintura livre com as mãos

– Tarde (início às 15h) – Sessão de cinema (com pipoca)

Quinta (10/07) – CIIR

– Manhã (início às 10h) – Paintball (com corante natural) e

banho de mangueira

– Tarde (início às 15h) – Confecção de brinquedos com material reciclado

Sexta (11/07) – CIIR

– Manhã (início às 10h) – Oficina de instrumentos musicais com apresentação.