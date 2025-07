Com ações do ‘Por Todas Elas’ em várias regiões, Estado beneficia mais de 77 mil mulheres no primeiro semestre de 2025

O público feminino recebeu gratuitamente serviços nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica, cidadania e lazer

Por Matheus Rocha (SEAC)

O Programa “Por Todas Elas” se consolida como referência na proteção e garantia de cuidados, serviços e direitos às mulheres. Sua eficácia é comprovada no primeiro semestre de 2025, quando foram oferecidos mais de 77,2 mil atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica, cidadania e lazer.

Por meio de ações itinerantes, o Programa percorreu diversos bairros na Região Metropolitana de Belém, e municípios de outras regiões, levando ações de cidadania e acolhimento para mulheres e suas famílias, com vários serviços gratuitos, como consultas médicas e odontológicas, confecção de óculos de grau, exames preventivos e emissão de documentos, além de orientação sobre direitos, empreendedorismo e prevenção à violência de gênero.

“Este é um Programa muito importante para o atendimento às nossas mulheres. Um Programa de empoderamento e fortalecimento do protagonismo feminino. São ações que buscam aproximar o Estado da população, e demonstrar o nosso compromisso com o cuidado, o acolhimento e a saúde das mulheres paraenses e suas famílias, especialmente aquelas que mais precisam”, destaca a vice-governadora do Pará e idealizadora do Programa, Hana Ghassan.

Qualidade de vida – Atendida pelo “Programa Por Todas Elas” no município de Ananindeua, na Região Metropolitana, Letícia Ferreira destaca como esse atendimento ajudou a melhorar sua saúde.

“Há dois anos, eu estava com os óculos vencidos, sofrendo com dores de cabeça. Essa ação foi muito importante para mim, pois eu estava precisando muito de atendimento. Não estou trabalhando, e estava sem condições de comprar novos óculos. Agradeço a todos que contribuíram para esta ação. Estou muito feliz com meus novos óculos”, garante Letícia.

“Este projeto é importante demais. É maravilhoso, pois ajuda pessoas que não têm condições de buscar serviços particulares”, ressalta Helena da Silva, também moradora de Ananindeua, atendida pelo “Por Todas Elas” no bairro Águas Lindas.

Protagonismo – Criado em 2024, o Programa “Por Todas Elas” é uma iniciativa do governo do Estado para incentivar debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na sociedade, com ênfase na garantia de serviços e direitos para as mulheres.

O cronograma de ações do Programa pode ser acompanhado pelo Instagram oficial da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (@seac.pa).

Foto: Lucas Dias / Nucom Seac