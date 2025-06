Raphael Montes revela data de estreia de “Dias Perfeitos” no Globoplay

Adaptação do livro homônimo será uma das principais novidades do streaming da Globo

Juliana Melguiso, colaboração para a CNN

“Dias Perfeitos”, adaptação do livro homônimo de Raphael Montes, ganhou data de estreia para dia 14 de agosto.

O lançamento da produção foi confirmado pelo próprio autor durante a Bienal do Livro do Rio, no último sábado (21), em um painel da Sessão Especial Globoplay. Ao lado de Montes, a diretora Joana Jabace e a roteirista Claudia Jouvin deram mais detalhes da adaptação, além dos protagonistas Julia Dalavia e Jaffar Bambirra.

Durante o evento, o autor ainda revelou que o último episódio da produção será uma trama pós-livro, e que os fãs podem esperar uma história complementar, mas não totalmente idêntica.

Além disso, a série fará algumas referências às outras obras de Raphael Montes, incluindo nomes de personagens.

Téo é um jovem e solitário estudante de medicina que divide seu tempo entre cuidar da mãe paraplégica e dissecar cadáveres nas aulas de anatomia. Ao conhecer Clarice, uma jovem de espírito livre que sonha tornar-se roteirista de cinema, Téo fica obcecado. O jovem começa, então, a se aproximar de forma insistente. Diante das seguidas negativas, opta por uma atitude extrema: desfere um golpe na cabeça dela e, em seguida, sequestra a garota.

Montes é autor de obras literárias renomadas, como “Jantar Secreto, “Suicidas” e “O Vilarejo”. Seus livros “Bom Dia, Verônica” e “Uma Família Feliz” viraram produções audiovisuais. Ele ainda assina o roteiro de “A Menina Que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”.

Reprodução/Globoplay