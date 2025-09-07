Cinebiografia de Chris Farley será estreia de Josh Gad como diretor

A produção foi originalmente anunciada em 2024

Júlia Henn

A cinebiografia do comediante Chris Farley dirigida por Josh Gad e protagonizada por Paul Walter Hauser não é um projeto que ficou para trás. O longa será a estreia de Gad na direção e, segundo ele, será um “filme de época.“

O diretor diz que está no meio de conferir o roteiro como o estúdio no momento atual, e que planeja iniciar as filmagens no começo de 2026.

Para a Entertainment Weekly, Gad disse que o projeto é extremamente ambicioso. “Estamos tentando controlar o orçamento um pouco, e o plano continua sendo de filmar no início do ano que vem.”

O roteiro foi baseado na biografia escrita pelo irmão de Farley, Tom Farley Jr, e Tanner Colby. A adaptação do material ficou a cargo de Scott Neustadter e Michael H. Weber.

Chris Farley ficou conhecido pela sua comédia física em filmes como Mong e Lóide (1995), Ovelha Negra (1996) e Um Ninja da Pesada (1997). Além de sua passagem pelo Saturday Night Live entre 1990 e 1995.