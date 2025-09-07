O Agente Secreto | Wagner Moura fala sobre retorno ao Brasil

O ator brasileiro recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes

Júlia Henn

Em uma entrevista recente à Variety, Wagner Moura falou sobre as diferentes sensações proporcionadas pela oportunidade de atuar em um filme brasileiro novamente.

Por O Agente Secreto, Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, enquanto o diretor Kleber Mendonça Filho foi consagrado como o Melhor Diretor dentro da competição. Estes são apenas alguns dos fatores que tornam este filme tão especial para o ator.

“Foi libertador atuar em português novamente“, comentou Wagner. “A última vez que atuei na minha língua materna foi há mais de uma década. Voltar pra casa, pra Recife, a trabalhar com o Kleber… Foi como voltar às raízes de porque me tornei ator.“

Sobre a parceria com o diretor, ele diz: “Ele é minha alma gêmea cinematográfica. Ele é profundamente político, mas também profundamente brasileiro. Ele consegue pegar influências de filmes americanos dos anos 70 – as lentes, a estrutura – e tornar algo que pertence só ao Brasil. É muito raro.“

Em meio à entrevista, Wagner Moura compartilhou que se tornou mais seletivo em relação aos papéis que aceita nos Estados Unidos desde que fez parte de Narcos. “Consegue imaginar a quantidade de ofertas que recebi para interpretar traficantes depois daquilo? Eu senti uma responsabilidade enquanto ator latino de não reforçar esses estereótipos. Eu quero os mesmos papéis que qualquer ator branco americano receberia. Essa é a verdadeira luta.”

O ator também comentou sobre argumentar para que seus personagens sejam brasileiros, ao invés de qualquer nacionalidade latina. “É estranho, as pessoas raramente pensam em brasileiros quando falam sobre latinos. Mas eu sempre insisto nisso. Por que não brasileiros?”

Como O Agente Secreto aborda a ditadura militar brasileira, o assunto foi tópico da conversa, com Moura traçando um paralelo entre o Brasil e os Estados Unidos. “Os brasileiros sabem o que é a ditadura. Americanos não. Por isso que fomos eficientes em defender a democracia quando nossas instituições foram atacadas. Aqui nos EUA, as pessoas parecem pensar que a democracia é algo garantido. Isso me assusta.“

Falando sobre os desafios da democracia atual, ele ainda fez um comentário sobre como notícias se espalham sob diferentes perspectivas, nublando a realidade. “Fatos não existem mais, só existem versões, narrativas. É perigoso.“

Em breve, o público brasileiro poderá assistir à premiada parceria de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho diretamente nos cinemas e poderemos torcer para que o Brasil traga mais um Oscar para casa.

Tudo sobre O Agente Secreto

Ambientado em Recife, em 1977, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna a Recife após anos fora em busca de paz, apenas para descobrir que sua cidade natal esconde perigos e segredos inquietantes.

O elenco do thriller político reúne ainda grandes nomes do cinema brasileiro, incluindo Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, entre outros. Udo Kier, de Bacurau, também está no filme. A direção é de Kleber Mendonça Filho (Bacurau), que também assina o roteiro.

No Festival de Cannes deste ano, O Agente Secreto teve um resultado histórico levando para casa dois troféus: Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção, e Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator. Por lá, o filme também levou a Premiação de Cinema de Arte e o prêmio da crítica da FIPRESCI.

No Brasil, O Agente Secreto chega aos cinemas em 6 de novembro com distribuição da Vitrine Filmes.