Vermelho Sangue | Veja cena de transformação da série brasileira de “lobisomem”

Produção chega em 2 de outubro ao catálogo do Globoplay

Caio Coletti

A série brasileira Vermelho Sangue está chegando, e o Globoplay cedeu ao Omelete uma cena exclusiva em que podemos ver a protagonista Luna (Letícia Vieira) se transformando em uma “lobismulher” – ou, mais especificamente, uma loba-guará. Confira no Instagram.

Vermelho Sangue se passa na fictícia Guarambá, no cerrado mineiro, cidade que tem como símbolo o solitário lobo-guará, mas que também abriga outras criaturas sobrenaturais.

É ali que se cruzam os caminhos de Luna e Flora (Alanis Guillen). Movidas por desejos aparentemente opostos, elas descobrem que seus mundos, embora distintos, estão profundamente conectados.

Criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman (Dona de Mim), Vermelho Sangue ainda conta com Laura Dutra, Heloísa Jorge, Rodrigo Lombardi e Ana Clara no elenco.

A estreia ficou marcada para 2 de outubro no Globoplay.