Círio de Marudá reúne mais de 3 mil romeiros, estima a Polícia Militar

Uma multidão de fiéis católicos saiu às ruas de Marudanópolis, distrito do Município de Marapanim, a 160 quilômetros de Belém, na Microrregião do Salgado Paraense, nordeste do Estado, para acompanhar a imagem de Nossa Senhora das Graças, na Berlinda, neste que é o 35º Círio de Marudá. A romaria saiu da Capela Nossa Senhora Maria Auxiliadora, no bairro do Sossego, por volta das 8h, depois de solene celebração eucarística presidida pelo Padre Stanislau, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias.

“Com Maria, adorar e servir, eu vou” é o tema do Círio de Marudá, neste ano, que percorreu as ruas da vila de pescadores em meio a muitas homenagens, queima de fogos, cantos, apresentações, orações etc.

Nas portas das casas, pequenos altares com imagens de Nossa Senhora aguardavam pela passagem da procissão do Círio, uma forma de agradecer, pedir e louvar a Deus, como disse a devota Dinair da Silva, que se destacou de Castanhal para participar das homenagens em Marudá.

A procissão era animada pelo grupo de orações, ministério de música da Igreja Nossa Senhora das Graças e mais a banda Santa Cecília, de Marapanim, que é formada por músicos e musicistas jovens que executaram hinos marianos ao longo do percurso de cerca de quatro quilômetros, fazendo a volta pelos principais pontos de Marudá.

Como acontece em todas as procissões, crianças vestidas de anjo seguiam em uma picape para homenagear e pagar promessas por graças alcançadas. Uma senhora também acompanhava a procissão vestida com roupas brancas em pagamento a promessa por graça alcançada.

A Polícia Militar do Estado, com uma viatura, fazia a abertura do cortejo e chamava atenção para a passagem da berlinda acompanhada pelos romeiros. Segundo a corporação, cerca de três mil pessoas participaram do Círio de Marudá na manhã de hoje, que se encerrou na Igreja Nossa Senhora das Graças, na Avenida Beira-Mar, no bairro do Alegre, por volta das 10h30, quando o ministro da palavra Marquinho deu a bênção final.

Quem ainda ficou pelo local pôde participar do almoço no salão paroquial. Na noite de hoje, ainda haverá programação litúrgica com a oração do terço e a celebração da palavra, além do arraial com vendas de comidas típicas, artigos religiosos, sorteio de bingo etc. A programação seguirá até o próximo domingo, 17, com missas a partir da quinta-feira, sempre, no horário de 19h30.

As verbas arrecadadas pela diretoria da festa serão revertidas nas obras sociais da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias e também da igreja de Nossa Senhora das Graças.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar