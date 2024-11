Sargento da Polícia Militar é assassinado a bala no bairro da Sacramenta

Mais um policial é alvo da ação de bandidos na capital paraense. Agora, já são oito agentes da Polícia atacados em menos de um mês. Desta feita, foi o sargento Manoel Valdomiro, do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ele foi assassinado na tarde deste domingo, 10, Passagem Bandeirantes, no bairro da Sacramenta, em Belém.

A Polícia Militar esteve no local para investigar as denúncias do crime, mas até o momento não há informações adicionais sobre suspeitas ou motivação.

Em menos de 15 dias, esta é a oitava ocorrência de atentados contra a polícia, mostrando uma preocupante escalada de violência. Na primeira semana de novembro, sete agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana, resultando em quatro mortes e três feridos. O último caso ocorreu na rotatória da Estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, periferia da capital do Estado.

O levantamento é do Instituto Fogo Cruzado, que mapeia a violência armada envolvendo policiais civis, militares, federais, guardas municipais, agentes penitenciários, bombeiros e membros das forças armadas.

Até o momento, 2024 já contabilizava 37 casos de agentes de segurança baleados na região, com 24 mortos e 13 feridos. A maioria das vítimas pertence à Polícia Militar, que representa aproximadamente dois terços dos casos. Também foram registrados ataques a policiais penais, guardas municipais, um policial civil, um policial da reserva e oficiais das forças armadas.

Dos agentes atacados, 21 estiveram fora de serviço, nove foram aposentados ou exonerados e apenas seis estiveram em serviço durante os ataques. Esse cenário reforça a vulnerabilidade dos agentes fora de serviço, que continuam sendo alvo de criminosos.

Abaixo, alguns dos incidentes registrados entre 2 e 7 de novembro:

11/07 : CB Daniel foi baleado na cabeça e teve seu carro e arma roubada.

11/06 : Cabo Souza foi assassinado enquanto lanchava na Praça Eduardo Angelim, em Belém.

11/05 : O sargento reformado Alberto de Souza da Silva foi morto dentro de um estabelecimento no Conjunto Panorama XXI.

11/05 : Os sargentos Jorge Valente e Alex Santos, do 37º BPM, foram baleados dentro de uma viatura no bairro do Guamá, mas sobreviveram.

11/03 : O militar da Aeronáutica Kevem Wallace foi morto na passagem Tucunduba I; sua namorada também ficou ferida.

11/02 : O sargento Castro foi assassinado em um bar na rua São Francisco, em Marituba.

O corpo do sargento Valdomiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A Polícia Militar nem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, até o momento, ainda não emitiram qualquer comunicado. Da Redação com informações do portal Estado do Pará On-line.

Imagem: Reprodução