Círio de Nazaré 2024 deve receber 89 mil turistas e injetar R$ 189 milhões na economia

Realizado há 232 anos em Belém, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, marca a alta estação turística do Pará, por atrair a cada ano um maior número de visitantes em busca do turismo religioso.

Em 2024, a estimativa é que cerca de 89 mil turistas devem passar pela capital paraense para prestigiar o Círio, o que deve incrementar cerca de U$ 34,5 milhões de dólares, (cerca de R$ 189 milhões de reais de acordo com a cotação atual), na economia paraense.

A pesquisa é realizada anualmente pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com o Dieese Pará. Em relação a 2023, o número de turistas representa um aumento de aproximadamente 10,6% em relação ao número de 80,5 mil turistas que estiveram em Belém no ano passado. Já em relação ao gasto médio do turista, o montante representa um crescimento de aproximadamente 12,7% em relação ao montante deixado por turistas no Círio 2023. Em 2023, esse número foi de cerca de U$ 30,6 milhões de dólares.

Dos perfis entrevistados para a pesquisa, a maioria 95,4% tem intenção de retornar à Belém por ocasião do Círio de Nazaré e outras visitas. Os entrevistados destacaram como pontos positivos a religiosidade, hospitalidade, a gastronomia única, as belezas naturais e também a cultura pulsante do Estado.

De acordo com o titular da Setur, Eduardo Costa, este ano temos um cenário econômico bem mais positivo e a definição de Belém como sede da COP 30 geram uma grande expectativa para o turismo. “A pesquisa permite conhece melhor esse turista e mostra que o Destino Pará é um destino incrível que atrai cada vez mais visitantes para nosso grande momento turístico, cultural e religioso que é o Círio de Nazaré. Estes números também permitem na melhoraria de nossas estratégias de políticas públicas no Turismo e ainda o direcionamento do marketing turístico, na atração de novos visitantes e reforço da imagem junto àqueles que já estiveram aqui e que pretendem voltar”, afirmou.

PERFIL

O estudo também analisou o Perfil dos Turistas que estiveram em Belém por ocasião dos Círio de 2023. O público masculino liderou com 53,2% entre os mais presentes, já o público feminino foi de 46,8%. Em relação a faixa etária, os visitantes entre 35 e 50 anos estiveram em maior número com 42,3%, seguido de 51 a 65 anos –com 22,9% em terceiro a faixa de ,26 a 34 anos com 18,7%, a faixa de mais de 65 anos ficou com 13,2% e a de 18 a 25 anos com apenas 2,9% de presentes.

Dentre as principais atividades profissionais identificadas no perfil do turista do Círio de Nazaré2023, temos Professor(a), Servidor Público, Empresário, Advogado, Autônomo, Comerciante, Militares, Enfermeiros, Médico, Engenheiro, Estudante, Bancário. Entre a faixa salarial dos turistas, até 1 salário foi 4,4%, de 1 a 3 salários mínimos foi de 15,1%, de 3 a 5 salários mínimos – 28,7%, de 5 a 8 salários mínimos – 26,4%, de 08 a 12 salários mínimos – 16,1% e mais de 12 salários com 8,0%.

EMISSORES

O Maranhão disparou como principal estado emissor de turistas para a quadra nazarena em 2023, com 9,1% de visitantes, seguido de São Paulo com 8,8%, em terceiro o Ceará com 6,8%, Rio de Janeiro com 6,3%, Amazonas – 6,0%, Amapá – 4,3%,Salvador – 3,3%, Recife – 2,9%, Minas Gerais – 2,4%, Piauí – 2,3% e Outros – 47,5%.

FORMAS DE VIAJAR

Os principais meios de transporte utilizados pelo turista em visita ao Círio de Nazaré foram em primeiro lugar avião com 75,6%, ônibus de empresa em segundo com 14,3%. Já automóvel particular ficou em terceiro com 4,9%, ônibus de excursão com 2,5%, navio com 1,3% e barco com apenas 1,2%.

Entre os visitantes, 53,3% viajaram com a família, 25,2% viajaram só e 21,5% viajaram em grupo.

Dentre as principais formas de hospedagem utilizados, na ponta estão os hotéis com 39,3% da preferência, seguido de casa de parentes com 33,1%, em terceiro estão as Casas de amigos com 19,8%, casa alugada com 4,6%, casa própria com 2,0% e Igreja com 0,45%.

PERMANÊNCIA

Segundo a pesquisa, a permanência dos turistas no Círio 2023 foi de 1 a 5 dias para 55,0% dos entrevistados, de 06 à 10 dias para 34,0% do público, de 11 à 20 dias para 8,1% e de 21 à 30 dias para 0,7% dos turistas.

Os pontos turísticos mais visitados pelos visitantes foram a Basílica de Nazaré ( 29,0%), Estação das Docas(24,0%), Ver-o-Peso (23,0%), Portal da Amazônia (6,9%), Mangal das Garças (6,2%), Museu de Arte Sacra (1,8%), Polo Joalheiro (1,0%) e Museu Emilio Goeldi (1,0%).

Entre os destinos que os visitantes desejam conhecer, Salinópolis lidera com 21,2%,seguido de , Mosqueiro com 12,5%, Ilha do Marajó com – 10,5%, Santarém/Alter do Chão com 6,5 %. Já as Ilhas do Combu e de Cotijuba têm respectivamente 5,7% e 1,6%na preferência. Outras localidades têm 40,1%.

Fonte: SETUR/Imagem: Marcelo Souza /Agência Pará de Notícias