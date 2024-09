“Ainda Estou Aqui” vai representar o Brasil no Oscar. Longa chega aos cinemas brasileiros em 7 de novembro.

“Ainda Estou Aqui” será o representante brasileiro na corrida pelo Oscar 2025 pela Academia Brasileira de Cinema. A notícia vem após o longa levar o prêmio no Festival de Veneza por Melhor Roteiro e entrar para a seleção de 10 festivais internacionais.

Estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, o longa dirigido por Walter Salles estreia no dia 7 de novembro nos cinemas brasileiros.

“É um orgulho enorme ver o nosso primeiro filme original representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar. Esperamos que o filme ainda traga muitas alegrias para o público brasileiro, colocando o talento de nossos artistas entre os melhores do mundo”, comemora Tatiana Costa, diretora de Canais de Entretenimento e Notícias & Conteúdo da Globo.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” narra a história de Eunice Paiva, uma mulher corajosa que dedicou sua vida à procura do marido desaparecido durante a ditadura militar, o ex-deputado Rubens Paiva. O elenco conta com grandes nomes como Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão, Dan Stulbach, Valentina Herszage e Olívia Torres.

Já selecionado para mais de 10 festivais internacionais, no Brasil, “Ainda Estou Aqui” está sendo exibido em uma estreia limitada no Cine Glauber Rocha, em Salvador. Aliás, por lá, os ingressos esgotados até o dia 25 de setembro.

Além disso, já pode anotar aí no calendário: a estreia oficial nos cinemas brasileiros será no dia 7 de novembro.

SINOPSE OFICIAL

Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, militares à paisana levam Rubens Paiva e desaparece. Eunice — cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas — é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país.

Fonte: Famosos e Celebridades/Imagem: Divulgação