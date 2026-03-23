Coletivo de Artes Evoé inicia projeto com apresentações gratuitas de teatro no Pará

O Coletivo de Artes Evoé teve aprovado o projeto “Sinfonia Cultural PA279 – Teatro Itinerante em Cena”, que iniciou sua execução no ano de 2026, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de pré-produção, com planejamento, organização logística e preparação artística para a realização das atividades previstas.

Registrado sob o PRONAC 239129, o projeto já está autorizado para captação de recursos e execução, consolidando o reconhecimento institucional de uma iniciativa que tem como principal objetivo democratizar o acesso ao teatro e fortalecer as artes cênicas na região sul do Pará.

Fundado em 2022, o Coletivo de Artes Evoé atua na promoção da cultura e no desenvolvimento social por meio da arte, com foco em atividades de teatro e dança voltadas a adolescentes, jovens e adultos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. Ao longo de sua trajetória, o grupo tem se destacado pela realização de espetáculos e projetos que unem formação artística, valorização cultural e transformação social, contribuindo diretamente para o fortalecimento do cenário cultural local aposta Tanita Paz, fundadora do Evoé.

“Como fundadora do Coletivo de Artes Evoé, realizar a Sinfonia Cultural PA-279 – Teatro Itinerante é, ao mesmo tempo, a concretização de um sonho e um marco importante para a cultura em nossa região. Mais do que levar arte a diferentes lugares, o projeto amplia o acesso, valoriza os artistas locais e cria experiências que tocam e transformam o público. O espetáculo ‘Circo Sem Pano’ nasce dessa essência, mostrando que a arte não depende de grandes estruturas, mas da sensibilidade, da entrega e da conexão humana. É um trabalho que me emociona profundamente, porque transforma não apenas quem assiste, mas também quem faz.”

Conforme destacado por Tanita, dentro da execução do projeto, será realizado o espetáculo “Circo Sem Pano”, com quatro apresentações gratuitas, sendo duas na cidade de Tucumã (PA) e duas em Ourilândia do Norte (PA), além de um ensaio aberto gratuito em Tucumã, promovendo a aproximação da comunidade com o processo criativo teatral. A proposta busca alcançar públicos diversos, com classificação livre, valorizando o folclore brasileiro e o universo dos circos itinerantes, ao mesmo tempo em que promove inclusão cultural e formação de plateia. “O Circo Sem Pano é um espetáculo de teatro de rua que resgata a essência dos antigos circos do interior do país, conduzindo o público por uma verdadeira viagem pela cultura popular brasileira. Com uma estética artística rica e sensível, a montagem valoriza tradições e memórias que marcaram gerações.

Dirigir este trabalho tem sido uma experiência profundamente gratificante, sobretudo pela força e dedicação do elenco, formado por jovens artistas do interior do Pará, que demonstram grande talento e potencial para alcançar o cenário nacional do teatro”, destaca Joanderson Caetano – Diretor Artístico do projeto.

A realização do projeto conta com o apoio de empresas incentivadoras que acreditam no impacto social da cultura, entre elas a Tracbel S/A, a Tracbel Veículos e Equipamentos LTDA e a Tracbel Nordeste Veículos e Equipamentos LTDA, que realizaram aportes por meio do mecanismo de mecenato da Lei Rouanet, contribuindo diretamente para a viabilização da iniciativa.

Assim, o Coletivo de Artes Evoé reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura, a valorização dos artistas locais e o uso da arte como ferramenta de transformação social, ampliando oportunidades e fortalecendo a identidade cultural da região.

“Participar do espetáculo Circo sem pano tem sido um experiência incrível e transformadora na minha vida artística. Esse projeto representa pra mim um espaço de crescimento e descoberta, a cada novo ensaio tenho a oportunidade de me expressar e conhecer melhor a arte e a cultura circense, além de valorizar o artista e incentivar a nossa dedicação estar participando desse espetáculo tem fortalecido minha confiança e a forma de enxergar meu próprio potencial”, reconhece a atriz Maria Lobo.