UEPA abre processo seletivo para estágio remunerado em todo o estado

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) lançou o edital nº 39-2026, que abre processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva de estagiários de níveis médio e superior. As oportunidades são destinadas à atuação na Reitoria e nos campi da instituição, na capital e no interior do estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Uepa, no período de 23 a 25 de março. Podem participar estudantes da própria universidade, além de alunos de outras instituições de ensino médio e superior que possuam convênio com o agente de integração da Uepa.

O estágio é do tipo não obrigatório e remunerado, com carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais, compatível com o horário acadêmico. A bolsa é de R$ 679,00 para estudantes de nível médio e de R$ 792,18 para nível superior, ambos com direito a auxílio-transporte.

A seleção será realizada em três etapas: análise documental (eliminatória), avaliação do rendimento acadêmico (eliminatória e classificatória) e entrevista, podendo incluir prova teórica ou prática, conforme a unidade demandante. O processo seletivo prevê a reserva de vagas para ações afirmativas, com percentuais destinados a pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, além das vagas de ampla concorrência.

As vagas contemplam diversas áreas de formação e estão distribuídas entre unidades administrativas e campi da Uepa em diferentes municípios paraenses, incluindo Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Castanhal, entre outros.

O resultado preliminar da análise documental está previsto para o dia 31 de março, com resultado final das duas primeiras etapas no dia 10 de abril. A convocação para a fase de entrevistas ocorrerá conforme a abertura de vagas nas unidades.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A classificação no cadastro reserva não garante contratação imediata, que dependerá da disponibilidade de vagas e da necessidade institucional.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site da Uepa. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail estagio@uepa.br.

Fonte: Agência Pará