Com cinco gols em quatro jogos, Willian Lira comemora boa fase na Tailândia e diz que pausa de fim de ano foi fundamental para ‘recarregar a bateria’

Em seu quarto ano consecutivo jogando no exterior, Willian Lira atingiu agora a temporada mais goleadora de sua carreira no futebol internacional: o atacante, de 30 anos, já tem 12 gols e duas assistências em 19 partidas disputadas em 2023/24. Considerando os últimos quatro jogos, desde que a Liga Tailandesa voltou após a pausa de fim de ano, são cinco gols anotados em quatro jogos. Ele é vice-artilheiro isolado da competição nacional.

“Creio que o tempo que tivemos para descansar foi fundamental para, digamos, recarregar a bateria. Quando cheguei aqui eu vinha da Malásia e lá era meio de temporada, e eu não tive tempo para descansar. Penso que essa pausa pode ter me ajudado a me preparar melhor. Espero poder prolongar essa boa fase até o fim do ano e que ela possa trazer bons frutos, tanto pra mim quanto para toda a equipe”, comentou o jogador.

Antes de fechar com o Chonburi, Willian Lira viveu duas temporadas no Japão e uma na Malásia. Questionado sobre o processo de adaptação a diferentes países, o camisa 9 diz que há vários níveis de exigência e isso é determinante na hora de entrar em campo. “Acho que podemos dizer que sim. No Japão me adaptei muito bem. Mas o estilo de jogo é diferente, lá eles exigem mais coisas do atacante, aqui na Tailândia eles cobram especificamente gols”, revelou.

Além da Liga Tailandesa, o Chonburi segue vivo na disputa da Copa da Tailândia. Nesta quarta-feira (28), às 09h (de Brasília), o Tubarão enfrentará o Nakhon Pathom em duelo válido pelas oitavas de final. “Tratamos a Copa como uma das prioridades em 2024. Queremos ser campeões. Na minha opinião, temos muitas chances de fazer isso acontecer”, analisou Willian Lira.

Fotos: Divulgação Chonburi