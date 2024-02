Paysandu chega a Rondônia quase três dias antes de encarar o Ji-Paraná

Depois de uma viagem aérea de aproximadamente oito horas, a delegação masculina de futebol profissional do Paysandu Sport Club desembarcou em Porto Velho (RO), na madrugada desta terça-feira, 27, para enfrentar o Ji-Paraná, pela partida única da primeira fase da Copa do Brasil 2024.

A equipe saiu de Belém às 17h10 de segunda-feira, 26, para Belo Horizonte (MG), de onde partiu às 22h40 rumo à capital rondoniense. O desembarque ocorreu por volta de 1h (horário local, 2h em Belém).

Pela manhã, às 10h, o grupo vai treinar na capital e depois seguirá viagem de ônibus até o local do jogo, em um trajeto de aproximadamente seis horas.

Ji-Paraná e Paysandu se enfrentam na próxima quinta-feira, 29, às 20h30 (horário local, 21h30 de Belém), no Estádio Biancão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Papão tem o direito de jogar pelo empate.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: Divulgação