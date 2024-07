Comitiva do Governo Federal acompanha preparativos de Belém para receber a COP-30 em 2025

Belém recebeu a comitiva do governo federal, liderada pelo ministro Rui Costa, titular da Casa Civil, que acompanhou o andamento das obras em execução para a capital paraense receber a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30), que vai ocorrer em novembro de 2025.

A agenda iniciou nesta quarta-feira, 24, com a apresentação pela Prefeitura de Belém e o Governo do Pará de relatório sobre o andamento das obras preparatórias para a cidade receber o evento climático internacional, que vai trazer líderes de todo o mundo à capital paraense para debater as mudanças climáticas e seus efeitos sobre as populações e meio ambiente.

RELATÓRIO

A apresentação do relatório ocorreu durante reunião no Palácio dos Despachos, sede do governo do Pará. Após a reunião, uma comitiva composta por representantes dos três governos visitou as obras do Parque da Cidade e do Mercado de São Brás, este último, gerenciado pela Prefeitura de Belém e que já se encontra com mais de 70% da obra concluída e com previsão de entrega para setembro deste ano.

“O motivo de mais essa visita a Belém é fazer essa integração dos órgãos públicos. Fizemos um balanço, um checklist com uma série de encaminhamentos, não só das coisas que estão acontecendo do ponto de vista de obras, mas também de serviços e do papel das instituições”, explicou o ministro Rui Costa. Ele também garantiu que sem dúvidas a COP-30 vai acontecer com equipamentos e serviços de qualidade.

LEGADO

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, apresentou ao governo federal o resultado das obras para a COP-30, que estão sendo realizadas pela administração municipal, em parceria com o executivo federal, entre elas, o Mercado de São Brás, a reforma do complexo do Ver-o-Peso e a construção do Parque Linear São Joaquim.

“Em nome da população de Belém, agradeço mais uma vez o governo federal que tem sido muito parceiro com a Prefeitura Municipal. Tenho certeza que para além das obras, essa COP vai deixar um legado para humanidade importante. Belém realmente será referência eterna sobre esse debate fundamental e estratégico”, afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, sobre a realização da COP-30 na cidade.

Imagens: Agência Belém