Conab anuncia concurso com 403 vagas; salários começam em R$ 3,5 mil e R$ 8,1 mil

Serão ofertadas 34 vagas para o cargo de Assistente, de nível médio, e 369 vagas para o cargo de Analista, de nível superior; veja requisitos e datas das provas

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) publicou nesta sexta-feira (28) o edital para um concurso público que ofertará 403 vagas no órgão, de nível médio e superior.

As inscrições começam no dia 14 de abril e vão até às 23h59 do dia 15 de maio e deverão ser feitas exclusivamente na página do concurso, no site do Instituto Consulpam.

O valor das inscrições será de R$ 50,00 para cargos de nível médio e de R$ 80,00 para cargos de nível superior e o pagamento deverá ser feito exclusivamente por meio de boleto bancário.

Vagas

Serão ofertadas 34 vagas para o cargo de Assistente, de nível médio, e 369 vagas para o cargo de Analista, de nível superior, e, também, formação de cadastro de reserva.

O salário-base para o cargo de Analista é de R$ 8.140,88 e para o cargo de Assistente é de R$ 3.459,87.

Os cargos de nível médio (assistente) exigem nível médio completo ou médio com formação técnica (tecnologia da informação, contabilidade e técnico agrícola).

Já os cargos de nível superior (analista) exigem graduação em administração, arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, direito, economia, engenharia agrícola, engenharia agrônoma, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia da segurança do trabalho, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística, gestão do agronegócio, jornalismo, letras, nutrição, pedagogia, psicologia, marketing, tecnologia da informação (desenvolvimento), tecnologia da informação (infraestrutura).

Provas

As provas do concurso, objetiva e discursiva, serão aplicadas em todas as capitais: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O Concurso Público terá as seguintes fases:

a) Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Analista e de Assistente;

b) Prova Discursiva de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Analista.

c) Procedimento de Heteroidentificação para os candidatos que concorrem às vagas reservadas a pretos e pardos;

d) Avaliação Biopsicossocial para os candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência;

e) Etapas recursais previstas para cada fase.

Cronograma do concurso

Inscrições: 14/04 a 15/05/2025

14/04 a 15/05/2025 Isenção da Taxa de Inscrição: 14/04 a 20/04/2025

14/04 a 20/04/2025 Homologação das inscrições: 30/05/2025

30/05/2025 Cartão de Identificação do Candidato: 09/07/2025

09/07/2025 Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas (Analista): 13/07/2025 (manhã)

13/07/2025 (manhã) Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas (Assistente): 13/07/2025 (tarde)

13/07/2025 (tarde) Divulgação dos Gabaritos Oficiais: 14/07/2025

14/07/2025 Recursos das Provas Objetivas: 15/07 a 16/07/2025

15/07 a 16/07/2025 Resultado definitivo das Provas Objetivas: 23/07/2025

23/07/2025 Resultado Definitivo da Prova Discursiva: 06/08/2025

06/08/2025 Resultado Final do Concurso: 04/09/2025

Mais informações podem ser consultadas no edital do concurso.

Maria Luiza Dourado

Foto: Reprodução Internet