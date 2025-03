Milhões da GenZ estão desempregados e culpa pode ser dos “diplomas inúteis”

Especialistas dizem que crise atual não é uma “preguiça geracional”; responsabilidade pode estar no setor educacional, que não tem preparado todos para o difícil mercado de trabalho

Mais de 4 milhões de integrantes da Geração Z não estão na escola ou trabalhando nos Estados Unidos. No Reino Unido, 100 mil jovens se juntaram ao grupo dos chamados NEETs. Mas não é uma preguiça geracional a culpada. Especialistas estão atacando os “diplomas inúteis” e um sistema que “não está cumprindo sua promessa implícita”.

Houve um descarrilamento em massa quando se trata da Geração Z e suas carreiras: cerca de um quarto dos jovens agora são considerados NEETs – o que significa que não estão mais estudando, trabalhando ou treinando [uma versão estrangeira dos “nem-nem” brasileiros].

Embora alguns membros da Geração Z possam se enquadrar nessa categoria porque estão cuidando de um membro da família, muitos ficaram congelados no mercado de trabalho cada vez mais difícil, onde os empregos de colarinho branco estão se tornando aparentemente fora de alcance.

Nos EUA, isso se traduz em cerca de mais de 4,3 milhões de jovens que não estudam ou trabalham. Do outro lado do oceano, no Reino Unido, a situação também só está piorando, com o número de jovens NEET aumentando em mais de 100.000 apenas no ano passado.

Um podcaster britânico chegou a chamar a situação de “catástrofe” – e culpou amplamente o sistema educacional. “Em muitos casos, os jovens foram enviados para universidades por diplomas inúteis que não produziram nada para eles”, disse o comentarista político, jornalista e autor Peter Hitchens. “E eles estariam muito melhor se fossem aprendizes de encanadores ou eletricistas, eles seriam capazes de esperar uma vida muito mais abundante e satisfatória.”

Com milhões de pessoas da Geração Z acordando todos os dias sentindo-se deixadas para trás, é preciso haver um “alerta” que inclua parceiros educacionais e de local de trabalho, disse Jeff Bulanda, vice-presidente da Jobs for the Future, à Fortune.

Qual a culpa do ensino superior?

Não há dúvida de que certos campos de estudo fornecem uma linha mais direta para uma carreira duradoura. Veja, por exemplo, o setor de saúde: somente nos EUA, espera-se que mais de um milhão de novos empregos líquidos sejam criados na próxima década entre auxiliares de saúde domiciliar, enfermeiros registrados e profissionais de enfermagem.

Por outro lado, milhões de estudantes se formam a cada ano com diplomas com uma carreira menos clara, deixando os jovens adultos subempregados e lutando para sobreviver. E embora o futuro a longo prazo possa ser brilhante – com um retorno médio sobre o investimento para um diploma universitário de 681% em 40 anos, além de promessas de Grande Transferência de Riqueza – pode estar chegando tarde demais para os alunos que ficaram com empréstimos estudantis crescentes em um mercado de trabalho incerto.

Muito tempo tem sido focado em promover um diploma de quatro anos como a única rota confiável, apesar de a recompensa ser mais desigual e incerta, diz Bulanda. Outros caminhos, como profissionais qualificados do comércio, devem ser uma parte maior da conversa.

“É fundamental que os jovens tenham o poder de serem consumidores informados sobre sua educação, equipados com as informações de que precisam para pesar o custo, a qualidade e o valor de longo prazo de cada caminho disponível para eles”, diz Bulanda.

Lewis Maleh, CEO da Bentley Lewis, uma agência de recrutamento, defende que as faculdades devem se comunicar melhor com os alunos sobre a colocação na carreira, bem como as barreiras não acadêmicas para entrar no mercado de trabalho, como apoio à saúde mental e desenvolvimento de resiliência.

“As universidades não estão deliberadamente preparando os alunos para o fracasso, mas o sistema está falhando em cumprir sua promessa implícita”, disse Maleh à Fortune. “Os dados atuais desafiam a suposição tradicional de que o ensino superior leva automaticamente à segurança econômica.”

O que causou uma crise NEET – e o que pode ser feito?

O aumento dos preços de tudo, desde aluguel e gasolina até mantimentos e livros didáticos, prejudicou a Geração Z, com alguns até tendo que recusar as ofertas de emprego dos sonhos porque não podem pagar o trajeto ou as roupas de trabalho.

Além disso, com outros lutando para conseguir um emprego em um mercado que muda a cada minuto graças à inteligência artificial, não é de admirar que a Geração Z ache o “doomscrolling” [passam muito tempo lendo notícias ruins online em casa] mais agradável do que navegar em uma economia completamente diferente do que seus professores prometeram.

As Nações Unidas advertem que ainda há muitos jovens com lacunas de habilidades e que motivar milhões de jovens a voltar à sala de aula ou à força de trabalho não será fácil.

Os esforços devem incluir o aumento de pontos de entrada acessíveis, como aprendizes e estágios, especialmente para jovens desengajados, bem como a construção de melhores pontes entre indústrias e sistemas educacionais, diz Maleh.

Acima de tudo, uma orientação profissional melhor e mais personalizada é fundamental, acrescenta Bulanda. “Quando você não sabe quais opções existem, ninguém está ajudando você a conectar os pontos, e o próximo passo parece arriscado ou fora de alcance – não é surpresa que tantos jovens façam uma pausa”, diz ele.

“A questão não é por que eles se desconectam; É por isso que não fizemos um trabalho melhor ao reconhecer que os velhos métodos não estão mais funcionando e os jovens precisam de mais opções e melhor apoio para encontrá-los onde estão.”

