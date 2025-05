Concurso público da UFRA para professores oferece salário de até R$ 13 mil

As inscrições para o concurso da UFRA estarão abertas de 21 a 30 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pelo site da instituição, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 180.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) acaba de divulgar um novo edital de concurso público com o objetivo de contratar 21 professores para diversas áreas do conhecimento. Uma das grandes atrações é a remuneração, que pode alcançar até R$ 13.288 para candidatos com título de doutorado e regime de dedicação exclusiva.

O período de inscrições estará aberto entre os dias 21 e 30 de maio, devendo ser realizado exclusivamente através do site oficial de concursos da UFRA. Para efetivar a inscrição, será necessário o pagamento de uma taxa no valor de R$ 180.

As vagas oferecidas abrangem um leque diversificado de especialidades, incluindo Didática do Ensino de Biologia, Genética Molecular e Evolução, Psicologia Aplicada à Educação e às Organizações, entre outras áreas de atuação.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem possuir graduação na área específica, sendo que algumas posições exigem também a titulação de doutor.

De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas entre os múltiplos campi da instituição, localizados em: Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

O edital contempla, ainda, a reserva de vagas para candidatos que se enquadrem nas categorias de pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados pretos ou pardos, em estrita observância à legislação vigente.

O processo de seleção será composto por etapas de provas e avaliação de títulos. O cronograma completo do concurso, bem como informações detalhadas sobre cada uma das fases, encontra-se disponível para consulta no edital publicado no site da UFRA.

Foto: Reprodução