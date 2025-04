Nove toneladas de alimentos arrecadados na Corrida e Caminhada da Cooperação são entregues a instituições e projeto da Guarda Municipal

Iniciativa fortaleceu o intercooperativismo e beneficiou diretamente mais de 1.500 pessoas no Pará.

Na última quarta-feira (9), os alimentos arrecadados na 3ª Corrida e Caminhada da Cooperação foram oficialmente entregues a três instituições beneficiadas: a creche Cordeirinho de Deus, a creche Edelburga Queiroz — vinculada à cooperativa de reciclagem Cocavip, de Icoaraci — e ao projeto Anjos da Guarda, da Guarda Municipal. A entrega aconteceu na sede da OCB/PA e consolidou mais uma importante ação de intercooperação entre diversas cooperativas para fortalecer os princípios do cooperativismo e o interesse pela comunidade.

A iniciativa integra a programação do Dia C – Dia de Cooperar, que reforça os valores do sétimo princípio cooperativista (interesse pela comunidade) e do sexto (intercooperação). A ação foi coordenada pelo Sistema OCB/PA, SESCOOP/PA e Instituto Amazônia Cooperar, com o apoio das cooperativas Sicredi Norte, SICOOB COOESA, SICOOB COIMPPA, SICOOB Primavera, CRESOL Transamazônica, Unimed Belém, Uniodonto Belém, COOENFI, COOFARMI e da Central Única das Cooperativas de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis da Amazônia.

Durante a cerimônia de entrega, o presidente da OCB/PA, Ernandes Raiol, destacou o impacto positivo da ação: “Arrecadamos 9 toneladas de alimentos que agora vão beneficiar três instituições. Para nós, isso reforça nossa obrigação social, cooperativista e humana. A cada seis meses, temos esse compromisso, e no ano que vem queremos ampliar ainda mais, alcançando também instituições que atendem idosos”.

A Coofarmi – Cooperativa de Farmacêuticos, que participou ativamente do evento, também esteve representada na entrega. A assessora Júlia Lopes destacou o compromisso da cooperativa com a solidariedade: “A Coofarmi já realiza projetos sociais dentro da cooperativa e já ajudou outras vezes o Cordeirinho de Deus. Estar aqui hoje reafirma nosso papel como cooperativa de saúde e nosso compromisso com o bem-estar da comunidade”.

Paulo Sérgio, motorista e representante da creche Cordeirinho de Deus, emocionou os presentes ao falar da importância da doação: “Isso vai beneficiar muitas crianças e muitas famílias também, direta e indiretamente. Mais do que uma contribuição, é um gesto de amor. Nós que lidamos com as crianças diariamente sabemos o quanto isso faz diferença”.

O evento reforça o protagonismo do cooperativismo no Pará ao unir forças em uma ação que promove saúde, solidariedade e desenvolvimento comunitário. Com essa entrega, o Sistema OCB/PA e suas cooperativas demonstram mais uma vez o poder transformador da cooperação.

Crédito

Fotos: Júlia Lopes

Texto: Júlia Ramos