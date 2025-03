COP 30 – Parque da Cidade já pode ser visto pela população na Avenida Júlio César

Quem passa pela Avenida Júlio César, em Belém, já pode ver o novo Parque da Cidade, legado deixado pelo Governo do Pará, para a COP 30, maior e mais importante evento sobre o clima que acontece na capital paraense, em novembro de 2025. O espaço torna a paisagem urbanística da capital paraense, ainda mais verde e bela, conforme destaca a moradora Elizabete Pinheiro da Silva, 75 anos.

“Para nós, isso aqui já mudou para melhor. Esse trabalho é muito maravilhoso e creio que coisas melhores virão”, relata. A idosa passa diariamente pelo local onde é construído o parque, na área de um antigo aeroporto, e fez questão de destacar a beleza, que já está disponível aos olhos dos paraense. “Está tudo muito bonito. Dá gosto de se ver”, conclui a moradora.

Uma área de 500 mil m², o projeto é parte da grande transformação que a capital paraense vive, enquanto se prepara para sediar a conferência climática da ONU. O Parque da Cidade não é apenas um projeto de infraestrutura, é uma visão de futuro, um investimento em qualidade de vida e sustentabilidade.

Planejado para ser um dos grandes legados da COP 30, o parque se destaca por incorporar tecnologias avançadas de mitigação climática, como o uso de energia solar fotovoltaica – fonte de energia elétrica renovável e limpa, obtida com a conversão da luz solar em eletricidade – e sistemas de captação e reaproveitamento de água da chuva.

Contando com mais de 1.500 árvores, o espaço também compreende 190 mil plantas ornamentais e vastas áreas gramadas, que juntas cobrem 83 mil metros quadrados. A integração desses elementos naturais não só embeleza a área, mas também desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade do ar e na redução das ilhas de calor urbano.

Entre as construções mais aguardadas estão o Pavilhão de Economia Criativa e o Centro Gastronômico. Estes prédios prometem ser mais que meras estruturas, eles são construídos como epicentros de inovação e cultura. O Pavilhão de Economia Criativa busca fomentar novos negócios e oportunidades para artistas e empreendedores locais, enquanto o Centro Gastronômico vai oferecer uma vitrine para a rica culinária paraense, atraindo tanto moradores quanto visitantes.

“Eu quero que o bairro fique melhor. E essa paisagem, como estão fazendo, tudo fica ainda mais belo. Meu irmão, esses prédios são coisas de primeiro mundo”, comemora seu José Correia da Silva, 75 anos. E a mudança não aconteceu somente com a paisagem, além da qualidade de vida e segurança, os imóveis próximos valorizaram bastante. “Ninguém quer vender a casa por menos de um milhão”, brincou.

Além disso, ainda tem quem almeja a possibilidade de fazer uma renda extra durante e após a COP 30. Como a jovem Bárbara Martins, de 26 anos. Ela e o esposo compraram um foodtruck, que vai funcionar em frente à sua casa, localizada a 300 metros do Parque da Cidade.

“Nós compramos esse carro para lanche recentemente. Com o empreendimento ali no Parque da Cidade, a população vem em peso. Vamos colocar o carro bem à frente para as vendas de lanche. Para nós, será ótimo”.

Preparando Belém para o Futuro

O Governo do Pará executa, aproximadamente, 30 obras estruturantes para aprimorar a mobilidade, o saneamento, o desenvolvimento urbano, o turismo e a conectividade na região. “Estamos trabalhando para que Belém não apenas hospede a COP 30, mas também se estabeleça como um modelo de cidade sustentável no Brasil,” afirma o secretário de planejamento urbano, Marcos Ferreira.

Com a chegada da COP em novembro de 2025, a capital paraense se posiciona no cenário global como uma cidade pronta para enfrentar desafios ambientais e demonstrar soluções práticas de sustentabilidade. O Parque da Cidade é apenas um exemplo das iniciativas que estão remodelando Belém, com um legado de bem-estar e respeito ao meio ambiente para as futuras gerações.

A transformação visual e funcional de Belém, a partir do Parque da Cidade, reflete o compromisso estadual com um futuro sustentável da capital, além de ser uma fonte de orgulho e otimismo para os cidadãos.

Fonte e imagens: Agência Pará