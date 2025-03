Gene Hackman: ator morreu por complicações cardíacas; esposa faleceu uma semana antes

Foi divulgada ontem, sexta-feira, 07, a autópsia realizada nos corpos do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa. Segundo a análise, Hackman morreu de doença cardíaca – agravada por hipertensão crônica, problemas respiratórios e o avançado estágio de Alzheimer.

Hackman, de 95 anos, teve seu marca-passo registrado com um ritmo cardíaco anormal em 18 de fevereiro, data considerada como o provável momento de sua morte.

Já Arakawa, de 65 anos, faleceu cerca de uma semana antes, vítima de hantavírus pulmonar – síndrome rara e potencialmente fatal transmitida por partículas presentes em excrementos de roedores.

Segundo a médica legista Heather Jarrell, do Escritório de Investigação Médica do Novo México (EUA), os exames descartaram a hipótese de envenenamento por monóxido de carbono e confirmaram que ambas as mortes ocorreram por causas naturais.

“É bem possível que ele não soubesse que ela estava morta“, afirmou Jarrell, destacando que o comprometimento cognitivo de Hackman o impediu de perceber a ausência de sua esposa.

RELEMBRE O CASO

Os corpos foram descobertos entre os dias 26 e 27 de fevereiro , na casa onde o casal vivia, situada em um condomínio nas encostas do Novo México;

, na casa onde o casal vivia, situada em um condomínio nas encostas do Novo México; As condições de aridez e a elevada altitude – cerca de 2,2 mil metros – contribuíram para um processo de decomposição com sinais de mumificação ;

– cerca de – contribuíram para um processo de ; Investigações apontam que Arakawa havia realizado suas últimas atividades em 11 de fevereiro , ao visitar uma farmácia, um pet shop e um supermercado, antes de retornar à residência;

, ao visitar uma farmácia, um pet shop e um supermercado, antes de retornar à residência; Durante a perícia, também foi constatado que um dos três cães do casal foi encontrado morto em uma caixa, próximo ao local onde Betsy foi descoberta, enquanto os outros dois animais sobreviveram ;

em uma caixa, próximo ao local onde Betsy foi descoberta, enquanto ; Autoridades ressaltam que os cães não são suscetíveis à doença causada pelo hantavírus.

Especialistas, como o ex-legista Dr. Michael Baden, acreditam que o estado avançado de Alzheimer de Hackman foi fator determinante para que ele permanecesse alheio à morte de Betsy, intensificando o desfecho trágico.

“Ambos os óbitos ocorreram naturalmente, mas o comprometimento cognitivo de Hackman o deixou incapaz de buscar ajuda após a perda de sua esposa”, explicou Baden à agência de notícias Associated Press (AP).

A investigação segue em aberto para confirmar, com precisão, os horários dos óbitos e compreender melhor a sequência dos eventos, mas todas as evidências apontam para diferença de aproximadamente uma semana entre as mortes.

Enquanto a comunidade artística e os fãs lamentam a perda do lendário ator, o caso reforça a importância do cuidado e monitoramento contínuo de idosos que sofrem de demência, além de evidenciar os riscos das doenças raras mesmo em ambientes residenciais.

Fonte e imagem: portal Olhar Digital