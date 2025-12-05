Copa 2026: Brasil conhece datas e adversários da fase de grupos; estreia é contra Marrocos

A Seleção, cabeça de chave, entra em campo nos dias 13, 19 e 24 de junho em busca da vaga no mata-mata do novo torneio.

A Copa do Mundo FIFA 2026 estreia entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, num torneio com 48 seleções, disputado em Estados Unidos, Canadá e México.

A Seleção Brasileira será uma das “cabeças de chave” e fará sua estreia no Mundial no dia 13 de junho. O primeiro jogo será contra a Marrocos.

Os demais confrontos da fase de grupos da Seleção ocorrem nos dias 19 e 24 de junho.

Com o novo formato, cada seleção que avançar precisará se preparar para um calendário mais longo: além dos três jogos na fase de grupos, há o risco de mata-matas a partir de 28 de junho — ou seja, a jornada do Brasil poderá se estender até a final, marcada para 19 de julho.

Entre agora e a Copa, a Seleção também fará amistosos de preparação: recentemente, foram confirmados jogos contra Senegal e Tunísia em novembro de 2025.

O segundo jogo será seis dias depois, em 19 de junho, uma sexta-feira contra o Haiti. A equipe encerra a fase de grupos em 24 de junho contra a Escócia.

