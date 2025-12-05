Vídeo: Visita a aldeia indígena vira alvo de críticas nas redes Luciano Huck

Internautas questionam a abordagem da produção e acusam o apresentador de “espetacularizar” a cultura.

O apresentador Luciano Huck e a cantora Anitta realizaram uma visita à aldeia Kuikuro, no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, na última semana, mas a gravação gerou uma forte onda de críticas nas redes sociais. Huck foi acusado de promover uma visão eurocêntrica e de tentar ditar como os indígenas devem se comportar culturalmente durante a filmagem.

As Declarações Controversas

A indignação dos internautas surgiu após um vídeo da gravação viralizar. Nele, Huck faz duas declarações que causaram polêmica:

Exigência de Vestimentas: O apresentador pediu que visitantes que não estivessem usando vestimentas tradicionais se afastassem das câmeras. “Aí atrás, o de amarelo ali atrás… É, tira as roupas. Obrigado. É, limpa a cultura de vocês aí,” afirmou. Celulares: Huck também sugeriu que o uso de celulares atrapalhava a imagem autêntica dos indígenas em cena. “Quanto mais celular de vocês aparece, menos eu acho que mostra a cultura de vocês. […] Se puder falar isso para o povo, é bom,” completou.

Repercussão e Indignação nas Redes

A reação foi imediata. Usuários das redes sociais acusaram Huck de falta de respeito e de arrogância. Um comentário bastante replicado resumiu o sentimento de indignação: “O homem branco querendo ensinar o indígena a ser indígena.” As críticas focaram na audácia de uma figura pública impor uma visão externa sobre as tradições de outra cultura.

Esclarecimento do Apresentador

Diante da polêmica, Luciano Huck se pronunciou por meio de um comunicado, buscando esclarecer suas intenções. Ele reafirmou ser defensor dos povos originários e de sua cultura, mas explicou que as falas se tratavam de “decisões de direção artística” durante a gravação, e não de uma imposição cultural.

“As escolhas sobre modos de vida, tradições e caminhos futuros pertencem única e exclusivamente aos próprios povos indígenas,” escreveu Huck, ressaltando a importância de respeitar a autonomia cultural e a autenticidade durante a representação.

O incidente traz à tona um debate crucial sobre como a mídia interage e representa culturas indígenas, reforçando a necessidade de uma postura de escuta e respeito à sua autonomia.

Foto: (Reprodução/Instagram)