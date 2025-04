Cultura – Lançada na ABAF, no Rio de Janeiro, a II Exposição Fotográfica Ilha do Marajó 2025

O lançamento da II exposição fotográfica Ilha do Marajó 2025 na Associação Brasileira de Arte Fotográfica – ABAF, no Rio de Janeiro, projeto de autoria do fotógrafo paraense Ray Nonato, foi um grande sucesso e contou com várias presenças ilustres. Pela segunda vez, a associação recebeu em sua programação a exposição marajoara e no ano em que completa 75 anos de existência. Ela tem um papel muito importante em seu meio, reunindo amantes da área e divulgando belezas e paisagens através de imagens, e a exposição citada, sem dúvida, é fundamental para esse objetivo, e aqui no caso, com foco na Ilha do Marajó e seu povo.

Daniel Santos, ex-diretor da TV Globo, marcou presença no evento e elogiou bastante o trabalho do fotógrafo paraense, afirmando entre outras coisas, que a exposição de Ray Nonato veio em um momento oportuno, por se tratar do ano em que Belém vai receber a COP 30 e da importância de se olhar com carinho e atenção para o Pará e a região amazônica como um todo.

Ray Nonato também falou sobre o trabalho, ressaltando o orgulho que sente sobre suas origens e sua gratidão pelo apoio recebido, e afirmando que enquanto tiver força, vai continuar realizando este trabalho, e deixar como legado para as próximas gerações, além de fazer alguns agradecimentos ao presidente da ABAF, Rubens Seabra, e também ao presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia, Antônio Machado.

CONTINUIDADE DO PROJETO

O projeto também passará por Belém, Portel outros municípios do Marajó e integra a programação da Mostra Amazônia Viva, no Shopping Metrópole Ananindeua, com eventos até novembro. A curadoria é assinada por Salvador Scofano, e o projeto conta com apoio de instituições como a Prefeitura de Portel, SERCELT (Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer Portel), Faci Color, ARFOC Rio, ABRAJET e Sociedade Fluminense de Fotografia.

Texto: Lucas Leal, com supervisão de Nazaré Sarmento