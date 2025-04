Ilha de Marajó lidera procura por passageiros no terminal hidroviário de Belém durante o feriado prolongado

A ilha de Marajó , um dos principais cartões-postais do Pará, é o destino mais procurado por passageiros no terminal Hidroviário de Belém durante o feriado prolongado da semana santa e Tiradentes, que vai de 18 a 21 de abril. A expectativa da companhia dos portos e hidrovias do Estado do Pará é que aproximadamente 7 mil pessoas passem pelo terminal nesse período entre embarques e desembarques.

Os destinos mais buscados no arquipélago são Ponta de Pedras, Soure, Salvaterra e Camará, que atraem tanto turistas quanto moradores da região metropolitana de Belém em busca de descanso, natureza e cultura local.

Conhecida por sua rica biodiversidade e paisagens únicas, a ilha de Marajó combina praias de água doce, campos naturais e reais de floresta, compondo um cenário de rara beleza. O destino também se destaca pela forte presença da cultura marajoara, visível na cerâmica artesanal, nas danças típicas e na culinária baseada em peixes regionais e búfalo, um dos símbolos da ilha. Soure, por exemplo, é famosa por suas praias tranquilas, como a do Pesqueiro, além das fazendas de criação de búfalos e trilhas ecológicas em áreas de mangue. Já Salvaterra oferece opções de ecoturismo e passeios culturais, com destaque para comunidades tradicionais e sítios arqueológicos. Ponta de Pedras é conhecida por suas praias extensas e pela hospitalidade de sua população, enquanto Camará é um dos principais portos de entrada da ilha.

A CPH reforça a importância de os passageiros se organizarem com antecedência, especialmente nos dias de maior movimento, como a quinta-feira (18) e o domingo (21), e recomenda que verifiquem os horários atualizados das viagens junto às operadoras.

Por: Thays Garcia

Imagem: Reprodução internet