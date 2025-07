Curralinho, no Marajó, recebe um Hospital Municipal reestruturado

O Governo do Pará entregou, nesta terça-feira, 22, à população de Curralinho, no Arquipélago do Marajó, um hospital municipal totalmente reestruturado. A obra foi executada por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a Prefeitura do município, com investimento superior a R$ 2,2 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos do governo estadual e R$ 201 mil como contrapartida da Prefeitura. Somente em novos equipamentos, foram investidos R$ 600 mil.

A revitalização da unidade marca um novo ciclo para a saúde pública no município, que tem mais de 34 mil habitantes. A estrutura passou a contar com 41 leitos, distribuídos entre clínica médica, pediatria, obstetrícia, cirurgia, observação e estabilização, além de um consultório odontológico e diversos serviços especializados.

Agora, a população tem acesso a atendimentos de urgência e emergência, internações, partos, cirurgias eletivas e exames de imagem, como ultrassonografia, raio-X digital, endoscopia e eletrocardiograma, além de exames laboratoriais. O Hospital também dispõe de acompanhamento multiprofissional, com nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, enfermeiros, médicos, biomédicos e outros profissionais de saúde.

QUALIDADE

Durante a entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância da obra para fortalecer a rede de saúde pública municipal e regional.

“Muito feliz de poder hoje estar junto com o prefeito entregando a reconstrução deste Hospital, que está modernizado com equipamentos, com novos leitos. Uma estrutura de qualidade que compõe a estratégia de podermos avançar, fortalecendo a saúde municipal. Nesse momento, estamos atuando em 44 novos hospitais, que estão sendo construídos, reconstruídos e recuperados. A entrega em Curralinho, que chega em menos de uma semana após a entrega em Melgaço, é uma demonstração do cuidado com a saúde no Marajó e do nosso compromisso com todo o Pará. Parabéns à Prefeitura e, acima de tudo, à cidade, que com este Hospital pode garantir o início do tratamento, a estabilização do paciente, os cuidados de urgência e emergência e, com isso, assegurar qualidade no serviço de saúde e, acima de tudo, o direito à vida”, afirmou Helder Barbalho.

Para o secretário de Estado de Saúde Pública em exercício, Edney Pereira, a entrega do Hospital representa mais que uma estrutura física. “É a concretização de um compromisso com a vida e a dignidade das pessoas. A população de Curralinho agora tem acesso a uma saúde pública mais resolutiva, perto de casa e com qualidade. O governo do Estado tem investido com seriedade e sensibilidade onde mais precisa, e isso está transformando a realidade dos municípios do interior”, destacou Edney Pereira.

DIFERENÇA

O impacto da modernização já é sentido por quem precisa do atendimento. A pescadora Josivalda Batista constatou a diferença que viveu ao acessar os serviços pela primeira vez após a reestruturação. “Antes, pra fazer um ultrassom, a gente tinha que ir até Breves, enfrentar fila. Hoje, agradeço a Deus, porque já temos aqui esse atendimento, e espero que continue melhorando. É uma mudança muito boa pra mim e pra muita gente que sofria o mesmo que eu sofria”, disse a usuária.

Vadailson Ferreira, técnico em Enfermagem, há 19 anos atuando no Hospital, destacou o salto na estrutura e na capacidade de atendimento. “Hoje, temos leitos novos, equipamentos modernos, como ultrassonografia e raio-X. É um avanço enorme. Isso tem salvado vidas. O governador tem sido presente no nosso município, e a população reconhece esse esforço”, informou o profissional.

GANHO REAL

A sensação de “sonho realizado” é compartilhada pela diretora do Hospital, Suely Carvalho Balieiro. “A gente viveu um cenário bem precário por muitos anos. Agora, com essa reforma e ampliação, a nossa realidade mudou. Os equipamentos são de qualidade, e isso chegou como um ganho real para nós, moradores. É gratificante ver esse investimento não só aqui, mas também em outros municípios do Marajó. O governo tem feito muito pela nossa população”, frisou.

Além de aprimorar a assistência à população, a obra gerou 50 empregos, sendo 20 diretos e 30 indiretos, contribuindo para aquecer a economia local.

Desde 2019, o Governo do Pará já entregou 20 unidades de saúde, por meio de convênios celebrados pela Sespa, em diversas regiões, promovendo uma ampla reestruturação da rede pública. Atualmente, cerca de 30 obras estão em andamento (viabilizadas pelos convênios), em vários municípios, consolidando o compromisso com a expansão do acesso à saúde pública e a qualificação dos serviços.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias