Salinas, na atlântica paraense recebe projeto ‘Pôr do Sol Musical’ no próximo fim de semana

No próximo final de semana de julho, a Polícia Militar, por meio da Banda de Música da corporação, levará o projeto Pôr do Sol Musical com apresentações na orla da praia do Maçarico, no município de Salinópolis.

De acordo com a PM, o projeto representar mais uma opção cultural de lazer para moradores e visitantes da região, e as apresentações também têm o objetivo de fortalecer os elos de aproximação entre a comunidade e a Polícia Militar, já que a música é uma forte ferramenta de interação social e cultural.

A centenária Banda de Música da Polícia Militar do Pará desempenha um papel além das funções militares tradicionais, ela atua como veículo de divulgação institucional, fortalecendo a imagem da corporação e promovendo a cultura e o entretenimento em eventos musicais.

Segundo a Polícia Militar, a Banda da PM utiliza as apresentações musicais para criar laços afetivos por meio de um repertório com ritmos, estilos musicais e sonoridades regionais, nacionais e internacionais.

“O projeto Pôr do Sol Musical será realizado na orla da Praia do Maçarico, em Salinas. As apresentações contarão com saxofone, teclado e bateria, com os quais entoaremos diversos ritmos e canções regionais, nacionais e internacionais. A música é uma fonte rica de interação entre as pessoas”, ressaltou o comandante da Banda de Música da PM, tenente De Deus.

