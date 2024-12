Dançando Além das Fronteiras: primeiro documentário de dança paraense gravado fora do Brasil é lançado neste domingo

Será lançado neste domingo, 15, o documentário “Dançando Além das Fronteiras”, o primeiro documentário de dança paraense gravado fora do Brasil. O longa-metragem filmado na Argentina, será exibido na sala de cinema do Centro Mulheres de Barro, na Alameda Castelo Branco, 107, no bairro Rio Verde, em Parauapebas, sudeste do Pará.

O documentário foi gravado em três cidades argentinas: Buenos Aires, Bariloche e Lago Puelo, em fevereiro de 2024, e acompanhou um intercâmbio de dança entre bailarinos do estado do Pará e do Piauí, e bailarinos argentinos, que durante dez dias fizeram uma importante troca de técnicas e conhecimentos sobre a dança.

Com pouco mais de duas horas de duração, a produção audiovisual mostra como a dança pode ser uma linguagem universal que transcende fronteiras e culturas. No longa, os bailarinos paraenses ensinam aos argentinos as danças típicas do estado, como brega e carimbó, além do ballet clássico e contemporâneo, e danças urbanas.

Durante o intercâmbio, os brasileiros também aprenderam mais sobre as danças do país vizinho, como o famoso tango. Todos os workshops foram registrados com um olhar humano e artístico, trazendo depoimentos emocionantes que reforçam a importância da valorização e do investimento na arte e na cultura.

Antes mesmo do lançamento oficial, o “Dançando Além das Fronteiras” foi aprovado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), para exibição em TVs, agências de notícias e rádios públicas, como TV Brasil, Portal EBC e Rádio MEC. O documentário também foi aprovado para exibição em canais públicos estaduais e municipais.

Os bailarinos que compõem o elenco são os paraenses: Mayrla Andrade, Rose Monteiro, Wallace Luz, Victor Shynoda e Lindemberg Monteiro, além da Piauiense Caroline Cantuária. Eles foram selecionados durante a primeira edição do Dança Carajás Festival, realizada em 2023, em Parauapebas/PA, pela JA Produções Artísticas. Os artistas foram escolhidos como os melhores das suas categorias durante a competição.

Os bolsistas viajaram com tudo pago, incluindo passagem área, hospedagem, alimentação e transporte local. O custeio só foi possível graças à aprovação do projeto na Lei Paulo Gustavo do município de Parauapebas e pelo Edital de Cultura Digital – Lei Paulo Gustavo do Estado do Pará.

“Custear 100% dessa viagem foi uma forma de garantir que os bolsistas iriam conseguir sair do Brasil e aproveitar ao máximo essa oportunidade, pois nós sabemos que a questão financeira é uma barreira muito grande para quem vive da arte. Então, nós também decidimos eternizar esses momentos e transformar em um documentário que está incrível, por isso, eu convido todos a prestigiarem esse trabalho”, explicou o diretor geral do documentário e do festival Dança Carajás, Jarbas Alves.

Para a professora e coreógrafa Mayrla Andrade, participar do intercâmbio e da gravação do documentário foi a realização de um sonho. “Eu cheguei até aqui pela dança. Isso me satisfaz! Eu convido meus parceiros bailarinos e coreógrafos a dançarem juntos essa dança”.

A professora e coreógrafa Rose Monteiro falou sobre a felicidade em ver as experiências do intercâmbio sendo compartilhadas na produção audiovisual. “É muito emocionante ver a nossa arte e nossa cultura atravessando várias fronteiras. Isso te faz mais feliz”.

O intercâmbio foi fruto de uma parceria com a professora e criadora da escola Danzarium de Bariloche, Monica Vega, que também atuou como coprodutora internacional. O documentário foi lançado primeiramente na Argentina, durante o Festival de Cinema de Bariloche, em novembro deste ano.

“É uma produção que aquece os nossos corações, que mostra que a linguagem da cultura rompe fronteiras e é para todos. Além tudo, eu posso dizer que ganhei uma família no Brasil, mais precisamente no Pará”, contou Monica.

A direção de fotografia e a produção artística foram feitas pela produtora Joara Barros. A direção de imagem foi feita pela designer e filmmaker Polianna Carvalho. Já a direção de comunicação do documentário e as entrevistas foram feitas pelo jornalista paraense Andrey Araújo.

“Participar da gravação do primeiro documentário de dança paraense gravado fora do Brasil foi uma experiência incrível, ao mesmo tempo que uma responsabilidade enorme pela importância dessa produção internacional. Sem contar os desafios das gravações por conta das questões culturais, linguísticas e até mesmo climáticas da Argentina. Mas tudo isso se transformou em um trabalho lindo, que vale muito a pena conferir”, disse Andrey.

DANÇANDO

Além de ser lançado de forma presencial em Parauapebas, o documentário será disponibilizado de forma simultânea no YouTube. Para assistir basta acessar o canal: https://www.youtube.com/@dancacarajas/

“A gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar esse lançamento presencialmente, mas, pode acompanhar online, pelo YouTube. Por isso eu peço a audiência de todos para esse trabalho que foi feito com muito carinho. Assistam e compartilhem com os amigos e familiares, para que todos possam ver a importância da valorização da arte, e como a dança pode mudar vidas”, concluiu o diretor geral, Jarbas Alves.

SOBRE O DANÇA CARAJÁS FESTIVAL

Festival de dança paraense que teve a primeira edição realizada em setembro de 2023, distribuindo 15 mil reais em premiação em dinheiro, além de bolsas de estudo em São Paulo, Rio de Janeiro e Argentina. O festival também arrecadou e doou mais de 600 latas de leite em pó para mães portadoras do vírus HIV, atendidas pelo CTA em Parauapebas. O festival tem como objetivos principais a democratização do acesso à dança, proporcionar intercâmbios e trocas de conhecimentos, a garantia da acessibilidade, a valorização da arte e o fortalecimento dos cuidados com o meio ambiente.

SERVIÇO:

Lançamento “Dançando Além das Fronteiras”

Domingo – 15/12/2024 (às 18h)

Local: Sala de Cinema do Centro Mulheres de Barro – Alameda Castelo Branco, 107 – Qd 187. Rio Verde. Parauapebas

YouTube: https://www.youtube.com/@dancacarajas/

Site: https://dancacarajas.com.br/intercambio-argentina/

Instagram: https://www.instagram.com/dancacarajas/

ELENCO:

Caroline Cantuária

Lindemberg Monteiro

Mayrla Andrade

Rose Monteiro

Victor Shynoda

Wallace Luz

EQUIPE TÉCNICA:

Andrey Araújo – Diretor de Comunicação

Jarbas Alves – Diretor Geral

Joara Barros – Direção de Fotografia e Produtora Artística

Monica Vega – Co produtora Internacional

Polliana Carvalho – Direção de Imagem e Filmmaker

