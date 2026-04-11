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Datafolha: no 1º turno, Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro, 35%; Caiado, 5%; e Zema, 4%

Lula mantém a liderança, mas Flávio Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos em relação à última pesquisa. Essa é a primeira após a confirmação de Ronaldo Caiado como pré-candidato do PSD

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 07, pelo jornal “Folha de S.Paulo” confirma a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições para presidente. Nas simulações de segundo turno, Lula perdeu vantagem e agora empata com Flávio, Caiado e Zema no 2º turno.

Nas menções espontâneas para o primeiro turno, quando o entrevistado não tem acesso à lista de pré-candidatos, Lula ainda lidera as intenções de voto, oscilando de 25% para 26%, na pesquisa anterior, de março. Já o senador Flávio Bolsonaro avançou quatro pontos, de 12% para 16%.

Quando os nomes dos pré-candidatos são mostrados ao eleitor, Lula mantém a liderança, com 39%, mas Flávio Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos, de 33% para 35%. Isso aponta uma tendência de empate técnico no limite da margem de erro, segundo os dados, a curva do senador é ascendente e a do presidente, estagnada.

Veja os números da pesquisa estimulada no 1º turno

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 4%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Aldo Rebelo (DC): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Em branco/nulo/nenhum: 10%
  • Não sabem: 4%

Na pesquisa anterior, de março, Lula liderava os cenários de primeiro turno, com índices que variavam entre 38% e 39%. O senador Flávio Bolsonaro variava entre 32% e 34%.

Essa é a primeira pesquisa do Datafolha após a confirmação do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado como pré-candidato do PSD. Ele tem 2% de citações.

O levantamento também passou a incluir o ex-deputado Cabo Daciolo, pré-candidato pelo Mobiliza. Os nomes de Ratinho Junior e Eduardo Leite não aparecem mais.

Além das intenções de voto, o Datafolha mediu a rejeição dos candidatos. O instituto ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos e o nível de confiança é de 95%.

Fonte e imagens: Portal G1

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