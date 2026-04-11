Morre aos 82 anos o ator e dublador Silvio Matos; causa não foi divulgada.

O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado, 11, aos 82 anos. A causa da morte não foi divulgada. Com uma carreira extensa, ele atuou como ator, locutor e dublador, além de também trabalhar nos bastidores do audiovisual como editor e técnico de som.

Natural de Minas Gerais, construiu trajetória no teatro, televisão e publicidade, além de participações em novelas e produções conhecidas do público brasileiro. Ao longo da carreira, também ganhou destaque com vídeos e conteúdos nas redes sociais, que ampliaram sua popularidade nos últimos anos.

A morte foi confirmada neste fim de semana e gerou repercussão entre fãs e profissionais da área artística.

Da televisão ao YouTube: uma carreira que atravessou gerações

Apesar de uma longa trajetória na televisão, onde ficou conhecido por interpretar padres em novelas da Globo e da Record, Silvio Matos também conquistou um novo público na internet.

Ele integrou o elenco do canal Parafernalha, um dos mais populares do YouTube brasileiro, onde ganhou destaque em esquetes de humor, muitas vezes interpretando figuras de autoridade com um toque cômico marcante.

Um de seus trabalhos mais lembrados nesse ambiente foi o “Vlog do Fernando”, no qual suas falas afiadas e presença cênica renderam reconhecimento entre os fãs da comédia digital.

Além da atuação, Silvio deixou um legado importante na dublagem, participando de produções clássicas como A Feiticeira, Daniel Boone e Viagem ao Fundo do Mar. Sua voz ajudou a construir a memória afetiva de diferentes gerações.

Mesmo nos últimos anos, seguiu ativo, publicando vídeos nas redes sociais com leituras de textos políticos e reflexivos que frequentemente viralizavam.

Nascido em 19 de abril de 1943, em São Paulo, Silvio Matos também teve passagem pelos bastidores do audiovisual, atuando como montador de filmes — experiência que influenciou sua precisão em cena.

A morte do artista encerra uma trajetória longeva e multifacetada, marcada pela capacidade de se reinventar e dialogar com diferentes públicos ao longo do tempo.

Fonte e imagem: Portal Única News