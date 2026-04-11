Hana Ghassan lança nova etapa do Asfalto Por Todo o Pará com 270 km de pavimentação

Programa inicia novas frentes em Belém e será ampliado para municípios de todas as regiões do Estado

A governadora Hana Ghassan lançou, na manhã deste sábado, 11, em Belém, a nova etapa do programa Asfalto Por Todo o Pará, com ampliação das frentes de trabalho na Região de Integração do Guajará e previsão de 270 quilômetros de pavimentação em todo o Estado.

A programação foi realizada no Parque da Cidade e reuniu autoridades e moradores beneficiados pela iniciativa. Nesta fase, o programa avança com planejamento ampliado, incluindo serviços de drenagem e urbanização, além da pavimentação. Ao todo, 40 frentes de trabalho foram mobilizadas, com início imediato na capital e expansão gradual para os demais municípios paraenses.

Durante o lançamento, a governadora Hana Ghassan destacou o impacto direto das obras na vida da população.

“Sabemos o que é viver em uma rua sem asfalto, com poeira, lama e dificuldades no dia a dia. Estamos iniciando uma nova etapa do programa que avança em todo o Estado, com 270 quilômetros de novas ruas pavimentadas, levando mais dignidade, mobilidade e qualidade de vida para a população paraense”, afirmou.

As obras serão executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), responsável por todas as etapas dos serviços, que incluem limpeza, topografia, terraplenagem, pavimentação e drenagem.

O titular da Seinfra, Adler Silveira, reforçou o início imediato das intervenções. “As equipes já estão mobilizadas e, a partir da próxima segunda-feira, os maquinários estarão nas ruas. Vamos atuar de forma completa, garantindo qualidade e durabilidade nas obras, com impacto direto na vida da população”, destacou.

BAIRROS CONTEMPLADOS EM BELÉM

Na capital, bairros como Guamá, Tapanã, Marambaia, Coqueiro, Tenoné, Campina, Cabanagem, Maracacuera, Águas Lindas, Agulha, Parque Guajará, Paracuri, Ponta Grossa, São João de Outeiro, Águas Negras, Água Boa, Brasília, Fidelis e Itaiteua estão entre os contemplados nesta etapa.

Morador de Icoaraci, o encarregado de manutenção Isaías Campos destacou a importância de participar da execução das obras. “É gratificante trabalhar e ver as melhorias sendo feitas na cidade, ainda mais no meu bairro, onde conheço a realidade. Essas obras beneficiam toda a população, e fico feliz em fazer parte disso”, afirmou.

A administradora Jucelis Almeida, moradora da Terra Firme há 37 anos, também ressaltou a expectativa da comunidade. “Estou muito feliz, assim como todo o bairro, principalmente nas ruas que nunca tiveram pavimentação. A gente espera há muito tempo por isso. Para a minha avó, que enfrenta alagamentos quando chove forte, essa obra vai fazer toda a diferença. É um sonho sendo realizado”, disse.

INVESTIMENTOS E ALCANCE ESTADUAL

Com o início desta nova etapa, o programa reforça os investimentos do Governo do Pará na melhoria da mobilidade urbana e da infraestrutura viária. Desde 2020, o Asfalto Por Todo o Pará já executou obras em todas as regiões de integração: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Guajará, Guamá, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu, somando mais de 2 mil quilômetros de pavimentação urbana e investimentos de aproximadamente R$ 5,90 bilhões.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias