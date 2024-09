Datena agride Marçal com cadeirada durante o debate na TV Cultura

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) agrediu o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) durante debate à Prefeitura de São Paulo ao vivo na noite deste domingo, 15. A TV Cultura interrompeu a programação e expulsou o candidato tucano.

Datena se aproximou do púlpito de Marçal e bateu nele com uma cadeira. O debate foi para intervalo imediatamente após o ocorrido.

Em um bloco do debate, Marçal falou que Datena havia pagado pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio do apresentador de TV. “Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é… diferente, né?”, disse, citando uma música do grupo Racionais MC’s. “Você tocou na vagina dela?”, questionou Marçal, que não explicou a qual caso se referia.



Fonte: UOL/Foto: TV Cultura/Reprodução