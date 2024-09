Remo empata em 0 a 0 com o Volta Redonda e continua com o pé na Segundona

Com um gol anulado, o Clube do Remo voltou a empatar no Campeonato Brasileiro, Série C, contra o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, na noite deste domingo, 15. O Remo está a uma vitória de alcançar seu maior objetivo, ser elevado à Série B. O gol até que saiu, mas foi anulado e o resultado chega a ser amargo para a equipe azulina, que voltará ao gramado em poucos dias contra o mesmo adversário de hoje.

O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Durante todo o tempo da partida, o Remo, dono da casa, lotada pela Torcida Fenômeno Azul, pressionou o Volta Redonda, mas, à medida que não saía um gol sonhado do lado remista, os ânimos iam ficando acirrados. Houve confusão em campo, envolvendo jogadores das duas equipes, a diretoria de ambos os clubes invadiu o gramado e a segurança teve de intervir. A partida ficou paralisada até as coisas serem resolvidas.

Agora, diante do resultado, o Remo volta a enfrentar o Voltaço precisando da vitória para não se complicar no grupo, já que o São Bernardo-SP venceu o Botafogo-PB e está com quatro pontos.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo