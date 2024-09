Homem é preso suspeito de atirar contra Trump em campo de golfe

Neste domingo (15), em West Palm Beach, Flórida, um homem identificado como Ryan Routh, de 58 anos, foi detido por tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump. Routh, que é do Havaí, foi preso após uma intensa busca policial que começou quando um agente do Serviço Secreto o avistou enquanto ele se escondia com um rifle AK-47 com mira, a uma distância de 300 a 500 metros do local onde Trump estava jogando golfe no Trump International Golf Course.

Segundo informações do New York Post, Routh havia colocado uma câmera GoPro na cerca próxima ao local com a aparente intenção de registrar o ato criminoso. Autoridades locais investigam se o suspeito tentou atirar contra Trump ou se era contra outra pessoa.

A ação do atirador foi impedida por um agente do Serviço Secreto que estava apenas um buraco de golfe à frente do ex-presidente, que percebeu a cena e então abriu fogo contra o suspeito, que então fugiu sem ferimentos.

A prisão do suspeito foi facilitada por um espectador que observou Routh saindo dos arbustos e entrando em um Nissan preto. A testemunha fotografou o homem e notificou a polícia, que depois conseguiu prender o suspeito na rodovia I-95 pouco tempo depois.

Durante a abordagem, as autoridades encontraram o rifle AK-47 e duas mochilas deixadas pelo suspeito, uma delas contendo ladrilhos de cerâmica. Routh também havia instalado a câmera GoPro na cerca para registrar o que planejava fazer.

Donald Trump estava no campo de golfe por volta das 14h do horário local (15h de Brasília) e foi informado rapidamente sobre a situação. Em resposta, Trump emitiu uma declaração confirmando que estava seguro.

– Houve tiros perto de mim, mas antes que os rumores saiam do controle, eu queria que você ouvisse isso primeiro: ESTOU SEGURO E BEM – afirmou Trump.

A tentativa de assassinato contra Trump acontece quase dois meses após outro incidente semelhante, quando Thomas Matthew Crooks o feriu na orelha durante um comício em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH