Delegação do Clube do Remo visita a Basílica‑Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e torcedores pedem bênçãos ao clube

Na tarde desta terça-feira (21), a delegação do Clube do Remo se reuniu sob a aura de fé no Santuário de Nazaré, em Belém, para uma visita à Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia.

A motivação para o encontro espiritual ganha ainda mais significado diante do confronto marcante que o time enfrentará na sexta-feira (24): um duelo contra o Cuiabá Esporte Clube, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, em busca de acesso à Série A.

Nas redes sociais, torcedores se comoveram e compartilharam mensagens como:

“Vamos com fé. Mãezinha, interceda por todos nós e continue nos abençoando.”

“Maria passa à frente.”

O momento de devoção reflete a forte conexão entre clube, torcida e tradições religiosas locais, mostrando que o esporte, a fé e a cultura se entrelaçam de forma marcante no Pará.

Imagem: Reprodução instagram