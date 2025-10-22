quarta-feira, outubro 22, 2025

Número de trabalhadores por aplicativos cresce 42% em Belém e dobra em três anos

Belém registrou um crescimento expressivo de 42% no número de trabalhadores por aplicativos em 2025. Nos últimos três anos, o número dobrou, revelando uma mudança significativa no perfil de geração de renda da capital paraense. O levantamento, divulgado pelo portal O Liberal, mostra que a tendência acompanha o cenário nacional, com cada vez mais pessoas buscando nos aplicativos uma alternativa de sustento.

A ampliação do setor inclui motoristas de transporte particular, entregadores, prestadores de serviços e profissionais autônomos que atuam por meio de plataformas digitais. Segundo o estudo, os fatores que impulsionam esse crescimento vão desde o aumento do desemprego formal até a flexibilidade de horários e a autonomia aparente que os aplicativos oferecem.

No entanto, a expansão também traz desafios. Muitos trabalhadores relatam redução na renda média, altas jornadas de trabalho que podem ultrapassar 12 horas por dia  e ausência de direitos trabalhistas garantidos, já que a categoria ainda não possui uma regulamentação consolidada no país.

Especialistas apontam que, embora os aplicativos tenham se tornado uma alternativa importante de emprego e renda, é urgente discutir políticas públicas que assegurem melhores condições de trabalho e proteção social. O cenário em Belém reforça a necessidade de equilibrar o avanço da economia digital com a valorização do trabalhador, especialmente diante da crescente dependência desses serviços na rotina da população.

O tema também está no radar do governo federal, que avalia novas propostas para a formalização dos profissionais de aplicativos. A expectativa é que o debate avance ainda este ano, buscando garantir direitos básicos sem comprometer a flexibilidade que caracteriza esse tipo de ocupação.

Imagem: Reprodução

