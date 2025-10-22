quarta-feira, outubro 22, 2025

Vídeo: Whindersson Nunes desabafa após violão ser destruído em Voo: “falta de cuidado nas linhas aéreas”

O humorista e influenciador Whindersson Nunes usou suas redes sociais nesta segunda-feira (20) para desabafar sobre um episódio frustrante ocorrido durante uma viagem de avião: seu violão foi gravemente danificado no transporte aéreo. O artista publicou imagens que mostram o instrumento com o braço quebrado e a capa visivelmente rasgada.

Sem citar o nome da companhia aérea responsável, Whindersson criticou a falta de atenção e o descuido no manuseio de bagagens, associando o problema a falhas recorrentes em voos comerciais.

Vamos falar sobre a palavra cuidado, sobre a palavra carinho, sobre a palavra amor. Esse é um problema que eu tenho passado nas linhas aéreas,” afirmou o influenciador em seu vídeo.

Whindersson mencionou que esta não é a primeira vez que um de seus violões é danificado em viagens e fez uma reflexão sobre a segurança dos pertences e até mesmo de animais de estimação: “A turma fala pra mim ‘por que tu não leva mais teus cachorros pra viajar?’, se eles fazem isso com coisas inanimadas.”

Apesar do prejuízo, o humorista fez questão de ressaltar que não quer responsabilizar ou prejudicar os funcionários envolvidos: “A minha vontade aqui não é de causar mal a ninguém, nem a demissão de ninguém. Eu sei que todo mundo trabalha, tá todo mundo estressado… tá difícil manter o amor enquanto faz o trabalho”.

A postagem gerou grande repercussão, com seguidores oferecendo apoio e compartilhando experiências semelhantes de bagagens danificadas, reforçando o debate sobre a fragilidade no tratamento de itens sensíveis, como instrumentos musicais, em voos comerciais. Até o momento, Whindersson não informou a companhia aérea nem se buscará reparação judicial.

