Denise se despede de Rina: “Cara que eu mais amei na vida”

A pastora Denise Seixas, ex-mulher do apóstolo Rina, esteve no velório do fundador da Igreja Bola de Neve nesta terça-feira (19) e teve a oportunidade de falar algumas palavras sobre ele, com quem teve três filhos.

Separados desde junho, após acusações de violência doméstica, o casal não chegou a se divorciar. Ainda assim, Denise tinha uma medida protetiva que impedia o apóstolo de se aproximar dela.

– Esse cara foi o que eu mais amei na vida. Se eu estiver mentindo, eu quero que Satanás me mate, que Deus me mate. Porque a vida e a morte estão na mão do Eterno. O Rina me deixou chateada com muitas coisas, mas eu deixei ele chateado com muitas coisas também – declarou.

Fonte: Pleno News/Foto:Instagram @ap_rinaoficial