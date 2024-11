Vedacit conta como se tornou uma Empresa B em webinar gratuito

O Sistema B irá realizar, no dia 21 de novembro, às 10h, um webinar gratuito sobre como as empresas podem se transformar em negócios de impacto, aliando a suas metas de lucro o propósito de também serem socio e ambientalmente responsáveis. Com o tema “Como Ser uma Empresa B”, esta capacitação é voltada para gestores e tomadores de decisão interessados em posicionar suas empresas como referências em sustentabilidade, por meio da certificação B.

Durante o webinar, a equipe do Sistema B abordará os principais passos para a certificação, esclarecendo dúvidas e apresentando a ferramenta “Avaliação de Impacto B”. Essa ferramenta é um conjunto de técnicas que avalia como as operações e o modelo de negócio de uma empresa afetam seus funcionários, a comunidade, o meio ambiente e os clientes – desde a cadeia de suprimentos até as doações de caridade e os benefícios oferecidos aos colaboradores.

O encontro online contará também com a participação de Daniel Frazão e Renato Inhasz, respectivamente, coordenador e especialista em Sustentabilidade da Vedacit, que compartilharão suas experiências como uma Empresa B, destacando os benefícios e os desafios de adotar práticas empresariais sustentáveis e de impacto positivo.

CRESCIMENTO

Atualmente, o Brasil conta com 336 Empresas B, um número que retrata a busca dessas instituições por serem mais sustentáveis e responsáveis socioambientais. Essa certificação tem sido adotada por grandes marcas como Danone, Natura, Grupo Arezzo&Co e Hering e Movida.

Apesar da presença de grandes corporações, a maior representatividade na rede B no Brasil está entre os pequenos e médios negócios, especialmente aqueles que atuam na prestação de serviços e consultorias voltadas para a transformação da economia. Estas empresas são fundamentais para promover um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo.

O MOVIMENTO B

O Movimento B é global. A iniciativa foi criada em 2006 nos Estados Unidos com o propósito de redefinir o sucesso na economia para além do êxito financeiro, como também o bem-estar da sociedade. No Brasil, o Sistema B atua desde 2012, fornecendo uma série de soluções para as empresas na inovação de seus processos, jornada ESG, formação de lideranças e relacionamento.

SERVIÇO

O quê: Webinar “Como ser uma empresa B” – Participação da Vedacit

Quando: 21 de novembro, às 10h

Link para inscrição (gratuita): https://sistemab-org.zoom.us/meeting/register/tJMpc-GorjgtHdWVSzuZkhVYGApSvZIVST3F#/registration

Fonte: Agência Pauta Social