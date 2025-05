Depois de um dos maiores sucessos de 2025, este diretor vai ressuscitar a melhor série de ficção científica dos anos 90

Com base no sucesso de Pecadores, Ryan Coogler está embarcando em um projeto ambicioso: ressuscitar Arquivo X, a série cult dos anos 90. Mulder e Scully retornarão em breve?

Ryan Coogler está nas nuvens agora. Seu thriller de terror Pecadores é um sucesso no cinema, estabelecendo recordes. Mas o diretor não pretende parar por aí. Desde 2023, seu nome está associado a um projeto de reinicialização de Arquivo X, a série cult de ficção científica dos anos 90. O anúncio já havia criado burburinho, e as últimas notícias só alimentam nossa expectativa.

Um projeto de longa data

A ideia de Ryan Coogler para um reboot de Arquivo X começou a tomar forma em 2021, quando sua produtora, Proximity Media, assinou um acordo com a Disney para criar uma nova série.

Em 2023, Chris Carter, o criador da série original, revelou que este reboot contaria com um elenco mais diversificado. No ano seguinte, ele esclareceu que não estaria diretamente envolvido no projeto, mas que daria sua bênção e acompanharia seu andamento com interesse.

Durante uma aparição recente no podcast Last Podcast on the Left, Ryan Coogler confirmou que o reboot de Arquivo X é seu próximo projeto. “Estou trabalhando em Arquivo X. Isso é o que acontece logo depois”, disse ele. Ele também prometeu que alguns episódios serão “realmente assustadores”. Seu objetivo é claro: criar algo para encantar fãs de longa data e, ao mesmo tempo, atrair um novo público.

Gillian Anderson de volta?

Uma das perguntas que todos os fãs estão fazendo é se Gillian Anderson, que interpreta a Agente Dana Scully, estará no show. Ryan Coogler revelou que discutiu o projeto com a atriz. “Ela é incrível. Estou torcendo por ela”, disse ele. Por sua vez, Gillian Anderson disse no programa Today que considerava Coogler “um tanto gênio” e que não conseguia pensar em uma maneira melhor de reiniciar a série.

Embora não tenha confirmado sua participação, ela também não descartou: “Não vou dizer não. Acho ele muito legal, e se ele participasse, provavelmente seria muito bem feito. E talvez eu apareça e faça uma ponta.” Uma declaração que sugere um possível retorno da Agente Scully, para o deleite dos fãs.

Um legado a honrar

Arquivo X, que foi ao ar de 1993 a 2002 e foi revivido por duas temporadas em 2016 e 2018, fez história na televisão. Estrelando David Duchovny como o Agente Fox Mulder, a série explorou mistérios paranormais e teorias da conspiração, tornando-se um fenômeno cultural. Ganhou 16 prêmios Emmy e influenciou muitas séries de ficção científica, como Fringe ou até mesmo Lost.

Ryan Coogler se depara, portanto, com um grande desafio: reviver uma série cult, trazendo sua própria visão e adaptando-a às preocupações contemporâneas. Como Chris Carter destacou, “agora estamos imersos em teorias da conspiração”, o que exigirá uma linguagem diferente para abordar temas semelhantes. Resta saber se o diretor de conseguirá encarar esse desafio e oferecer aos fãs um reboot que corresponda às suas expectativas.

