Bailarina: Onde assistir às outras produções do universo John Wick no streaming antes da estreia do novo filme estrelado por Ana de Armas

Com sequências de ação de tirar o fôlego e personagens igualmente cativantes e misteriosos, a franquia John Wick vem conquistando o público na última década sob a liderança de Keanu Reeves. Agora, é Ana de Armas quem assume o protagonismo no novo filme da saga, Bailarina – Do Universo John Wick.

A trama segue Eve Macarro (Ana de Armas), uma assassina habilidosa que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma, uma academia de balé que funciona secretamente como uma escola de mercenários. Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família. O filme se passa entre os eventos de John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4 – Baba Yaga, expandindo o enredo introduzido no terceiro filme da saga.

Além do cruzamento das linhas cronológicas, os personagens já conhecidos do Universo John Wick aparecerão no filme, incluindo Keanu Reeves reprisando o lendário protagonista. Ainda não se sabe o tamanho da influência do astro na história derivada, mas além dele os atores Ian McShane (Winston), Anjelica Huston (The Director) e Lance Reddick (Chaon) também reprisam seus papéis.

Onde encontrar a saga John Wick no streaming?

Antes do lançamento de Bailarina, vale relembrar o que aconteceu nas outras produções da franquia, incluindo as cenas de luta mais impressionantes de Keanu Reeves. Para ajudar na sua maratona, o AdoroCinema separou uma lista dos serviços de streaming nos quais você encontra os quatro filmes de John Wick e a série spin-off:

John Wick – De Volta ao Jogo (2014): Netflix, Amazon Prime Video, Telecine, Universal+ e Max;

John Wick – Um Novo Dia para Matar (2017): Amazon Prime Video (streaming e VOD), Telecine, Universal+ ;

John Wick 3 – Parabellum (2019): Amazon Prime Video (streaming e VOD), Telecine e Universal+;

John Wick 4 – Baba Yaga (2023): Amazon Prime Video (VOD – aluguel e compra);

O Continental: Do Mundo de John Wick (2023) – 1ª temporada: Amazon Prime Video

