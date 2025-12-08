Desabamento de Imóvel no Rio Deixa Onze Feridos Leves

Bombeiros Resgatam 17 Pessoas Após Desabamento de Casarão no Rio

Na madrugada desta segunda-feira (8), um casarão desabou na Rua Tavares Bastos, no bairro do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro. Em uma operação de resgate bem-sucedida, o Corpo de Bombeiros retirou 17 pessoas com vida dos escombros.

As autoridades confirmaram que não há registro de desaparecidos após o incidente.

Atendimento às Vítimas

Ferimentos Leves: Onze das 17 vítimas resgatadas sofreram apenas ferimentos leves e foram liberadas no próprio local do desabamento.

Encaminhamento Hospitalar: Seis pessoas precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares para receber atendimento médico.

Operação de Resgate

Cerca de 50 militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. O trabalho contou com a participação de equipes especializadas, como o Grupo de Operações Especiais (Goesp) e o Grupamento de Operações com Cães (Gbresc).

A tecnologia também foi essencial: drones equipados com câmeras térmicas auxiliaram a equipe a identificar rapidamente a localização das vítimas sob as estruturas desmoronadas.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro segue na área avaliando os danos estruturais do casarão e as condições de segurança das edificações vizinhas.

© Bombeiros – RJ