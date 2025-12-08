Fiscalização Rigorosa: Anvisa Suspende Tônico Capilar, Manda Apreender Cosméticos e Proíbe 30 Medicamentos

Agência intensifica o combate a produtos irregulares e retira itens do mercado por riscos à saúde e falta de registro.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a fiscalização e determinou, nesta segunda-feira (8), a retirada de diversos produtos irregulares do mercado, incluindo um tônico capilar popular e lotes de cosméticos, além de proibir 30 medicamentos sem registro.
Cosméticos Suspensos e Apreendidos
- Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional: A Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso deste produto da empresa Gammour Professional.
- Irregularidade: O tônico foi registrado como cosmético, mas sugere em seu rótulo as mesmas indicações do Minoxidil, substância ativa de medicamento que só deve ser usada com orientação médica. A RDC 529/2021 da Anvisa proíbe o Minoxidil em produtos de higiene pessoal e cosméticos.
- Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%: Determinado o recolhimento deste produto, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva, por não possuir registro na agência.
- Cosméticos sem Registro: A agência determinou a apreensão total e proibiu a comercialização, uso e divulgação de:
- Todos os cosméticos da marca Sabô Ageless.
- Maquiagem capilar da marca Bangna.
- Ambos os produtos foram encontrados sendo fabricados e anunciados sem registro como cosméticos.
Saneantes e Outros Produtos Irregulares
- Acta BTI (Larvicida Biológico): Determinado o recolhimento do produto por ter origem desconhecida e não possuir registro como saneante na Anvisa.
- Produtos Gasparelo: Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. também foram proibidos de serem comercializados, distribuídos e usados por falta de registro como saneantes.
Proibição de 30 Medicamentos (Anabolizantes)
Na última sexta-feira (5), a Anvisa já havia determinado a proibição de 30 medicamentos, a maioria deles anabolizantes.
- Motivo: Os produtos foram proibidos por não possuírem registro, notificação ou cadastro junto à agência, o que impede sua comercialização, distribuição, importação e uso.
Confira a lista de produtos que foram proibidos:
- Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).
- Testoland Depot 200 Mg/2ml – Landerlan Gold (todos os lotes).
- Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).
- Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).
- Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).
- Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).
- Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).
- Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).
- Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).
- Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).
- Durateston Plus Gold (todos os lotes).
- Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).
- Trembolona Acetato (todos os lotes).
- Propionato Landergold (todos os lotes).
- Oxandroland 5mg (todos os lotes).
- Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).
- Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).
- Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).
- Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).
- Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).
- Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).
- Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).
- Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).
- Durateston 1ml (todos os lotes).
- Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).
- Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).
- Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).
- Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).
- Drostenoland Masteron (todos os lotes).
- Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes).
