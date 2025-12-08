Fiscalização Rigorosa: Anvisa Suspende Tônico Capilar, Manda Apreender Cosméticos e Proíbe 30 Medicamentos

Agência intensifica o combate a produtos irregulares e retira itens do mercado por riscos à saúde e falta de registro.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a fiscalização e determinou, nesta segunda-feira (8), a retirada de diversos produtos irregulares do mercado, incluindo um tônico capilar popular e lotes de cosméticos, além de proibir 30 medicamentos sem registro.

Cosméticos Suspensos e Apreendidos

Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional: A Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso deste produto da empresa Gammour Professional. Irregularidade: O tônico foi registrado como cosmético, mas sugere em seu rótulo as mesmas indicações do Minoxidil , substância ativa de medicamento que só deve ser usada com orientação médica. A RDC 529/2021 da Anvisa proíbe o Minoxidil em produtos de higiene pessoal e cosméticos.

A Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso deste produto da empresa Gammour Professional. Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%: Determinado o recolhimento deste produto, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva, por não possuir registro na agência.

Determinado o recolhimento deste produto, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva, por na agência. Cosméticos sem Registro: A agência determinou a apreensão total e proibiu a comercialização, uso e divulgação de: Todos os cosméticos da marca Sabô Ageless . Maquiagem capilar da marca Bangna . Ambos os produtos foram encontrados sendo fabricados e anunciados sem registro como cosméticos.

A agência determinou a apreensão total e proibiu a comercialização, uso e divulgação de:

Saneantes e Outros Produtos Irregulares

Acta BTI (Larvicida Biológico): Determinado o recolhimento do produto por ter origem desconhecida e não possuir registro como saneante na Anvisa.

Determinado o recolhimento do produto por ter e não possuir registro como saneante na Anvisa. Produtos Gasparelo: Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. também foram proibidos de serem comercializados, distribuídos e usados por falta de registro como saneantes.

Proibição de 30 Medicamentos (Anabolizantes)

Na última sexta-feira (5), a Anvisa já havia determinado a proibição de 30 medicamentos, a maioria deles anabolizantes.

Motivo: Os produtos foram proibidos por não possuírem registro, notificação ou cadastro junto à agência, o que impede sua comercialização, distribuição, importação e uso.

Confira a lista de produtos que foram proibidos:

Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).

Testoland Depot 200 Mg/2ml – Landerlan Gold (todos os lotes).

Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).

Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).

Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).

Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).

Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).

Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).

Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).

Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).

Durateston Plus Gold (todos os lotes).

Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).

Trembolona Acetato (todos os lotes).

Propionato Landergold (todos os lotes).

Oxandroland 5mg (todos os lotes).

Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).

Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).

Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).

Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).

Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).

Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).

Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).

Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).

Durateston 1ml (todos os lotes).

Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).

Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).

Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).

Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).

Drostenoland Masteron (todos os lotes).

Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes).

