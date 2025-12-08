segunda-feira, dezembro 8, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSAÚDE
SAÚDE

Fiscalização Rigorosa: Anvisa Suspende Tônico Capilar, Manda Apreender Cosméticos e Proíbe 30 Medicamentos

Agência intensifica o combate a produtos irregulares e retira itens do mercado por riscos à saúde e falta de registro.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) intensificou a fiscalização e determinou, nesta segunda-feira (8), a retirada de diversos produtos irregulares do mercado, incluindo um tônico capilar popular e lotes de cosméticos, além de proibir 30 medicamentos sem registro.

Cosméticos Suspensos e Apreendidos

  • Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional: A Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso deste produto da empresa Gammour Professional.
    • Irregularidade: O tônico foi registrado como cosmético, mas sugere em seu rótulo as mesmas indicações do Minoxidil, substância ativa de medicamento que só deve ser usada com orientação médica. A RDC 529/2021 da Anvisa proíbe o Minoxidil em produtos de higiene pessoal e cosméticos.
  • Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%: Determinado o recolhimento deste produto, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva, por não possuir registro na agência.
  • Cosméticos sem Registro: A agência determinou a apreensão total e proibiu a comercialização, uso e divulgação de:
    • Todos os cosméticos da marca Sabô Ageless.
    • Maquiagem capilar da marca Bangna.
    • Ambos os produtos foram encontrados sendo fabricados e anunciados sem registro como cosméticos.

Saneantes e Outros Produtos Irregulares

  • Acta BTI (Larvicida Biológico): Determinado o recolhimento do produto por ter origem desconhecida e não possuir registro como saneante na Anvisa.
  • Produtos Gasparelo: Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. também foram proibidos de serem comercializados, distribuídos e usados por falta de registro como saneantes.

Proibição de 30 Medicamentos (Anabolizantes)

Na última sexta-feira (5), a Anvisa já havia determinado a proibição de 30 medicamentos, a maioria deles anabolizantes.

  • Motivo: Os produtos foram proibidos por não possuírem registro, notificação ou cadastro junto à agência, o que impede sua comercialização, distribuição, importação e uso.

Confira a lista de produtos que foram proibidos:

  • Decaland Depot 200 Mg X 10 Ml (todos os lotes).
  • Testoland Depot 200 Mg/2ml – Landerlan Gold (todos os lotes).
  • Clembuterol Clorhidrato 0,04 Mg (todos os lotes).
  • Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold (todos os lotes).
  • Tritrembo Gold 200mg/ml (todos os lotes).
  • Trembolona Hexahidroxibencil 51mg/ml (todos os lotes).
  • Testenat Enantato de Testosterona 250mg/10ml (todos os lotes).
  • Drostanolona Masteron Propionato 100mg/ml (todos os lotes).
  • Nandrolona Fenilpropionato 100mg/10ml (todos os lotes).
  • Trembolona Enantato 200mg/ml (todos os lotes).
  • Durateston Plus Gold (todos os lotes).
  • Boldenonia Undecilenato (todos os lotes).
  • Trembolona Acetato (todos os lotes).
  • Propionato Landergold (todos os lotes).
  • Oxandroland 5mg (todos os lotes).
  • Landertropin Gh 100ui (todos os lotes).
  • Decaland Nandrolona 5ml (todos os lotes).
  • Testoland/Deposteron 200mg (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot 30ml (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot 15ml (todos os lotes).
  • Stanozoland Depot Oral 10mgx100 comp. (todos os lotes).
  • Primobolan/Metenolona Oral (todos os lotes).
  • Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100mg (todos os lotes).
  • Durateston 1ml (todos os lotes).
  • Trembolona Acetato 75 mg (todos os lotes).
  • Testenat Enantato 4ml 250mg (todos os lotes).
  • Oxitolan/Hemogenin Oral 50mg/20 comp. (todos os lotes).
  • Metandrostenolona/Dianabol 10mg (todos os lotes).
  • Drostenoland Masteron (todos os lotes).
  • Androlic/Mesterolona 25mg (todos os lotes). 

© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

avistao 300x100
Artigo anterior
Registro Histórico: Anvisa Libera Vacina do Butantan Contra a Dengue
Próximo artigo
Desabamento de Imóvel no Rio Deixa Onze Feridos Leves

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,272FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315