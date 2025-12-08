Neymar Confirma Cirurgia no Menisco: Operação Será Realizada Durante as Férias

Atacante tranquiliza fãs após a vitória do Santos e garante que aproveitará o recesso para corrigir o problema no joelho.

A Vila Belmiro foi palco de emoção e alívio neste domingo (7), onde o Santos garantiu sua permanência na elite do futebol nacional ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a celebração da vitória, o atacante Neymar trouxe uma novidade sobre sua condição física. Em entrevista, o camisa 10 confirmou que irá realizar uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo durante o período de férias.

O jogador expressou o desgaste emocional que enfrentou nas últimas semanas:

“Vim para isso, para tentar ajudar da melhor maneira possível. Foram semanas difíceis para mim. Meu mental foi para o zero. Agradeço quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem elas, jamais estaria jogando esses jogos. E a Deus. Essas lesões, esse problema no joelho. Agora é descansar. E depois vamos fazer essa cirurgia no joelho.”

Apesar das dificuldades com a lesão no joelho, o desempenho de Neymar foi decisivo nas rodadas finais: desde o diagnóstico do problema, ele marcou quatro gols nas partidas contra Sport e Juventude.

Foto: Ricardo Moreira/Getty Images